Холод надвигается: к концу этой недели в Латвии установится минусовая температура

Новости Латвия | 24 ноября 2020 | 19:59

Пресс-фото Пресс-фото

В середине недели в Латвии возможны новые рекорды тепла, а в конце недели из-за повышения атмосферного давления ожидается более сухая и холодная погода, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

До четверга временами будет идти дождь, начиная с пятницы - снег, но осадков станет меньше. Ветер будет дуть с запада, в конце недели сменится северным ветром.

Самым теплым днем будет среда, 25 ноября, когда температура воздуха повысится до +6..+11 градусов, а в конце недели похолодает до минусовых значений.

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