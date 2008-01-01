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Сегодня вам не стоит доверять секреты, вы вряд ли сможете их сохранить, как бы вы не старались. Будьте предельно искренни.

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Новости Происшествия | 24 ноября 2020 | 19:29

Хулиган разбил фару в полицейском автомобиле

Пресс-фото

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), в минувшее воскресенье в Лудзе был задержан мужчина 1996 г.р., который разбил фару в трафарированном полицейском автомобиле Opel Mokka.

Известно, что подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка. По делу начат уголовный процесс.

Delfi

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