Хулиган разбил фару в полицейском автомобиле

Новости Происшествия | 24 ноября 2020 | 19:29

Пресс-фото Пресс-фото

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), в минувшее воскресенье в Лудзе был задержан мужчина 1996 г.р., который разбил фару в трафарированном полицейском автомобиле Opel Mokka.

Известно, что подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка. По делу начат уголовный процесс.

Delfi