Гражданин Казахстана давал 100 евро взятки, получил 4300 евро штрафа

Новости Происшествия | 24 ноября 2020 | 19:26

D-fakti.lv D-fakti.lv

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) в минувшую пятницу задержали на КПП "Терехово" граждан Узбекистана и Казахстана, пытавшихся передать взятки.

Как отмечают в ГПС, во время проверки выезжавшего из Латвии грузового автомобиля пограничники констатировали, что документы на машину зарегистрированы не должным образом. Водитель тягача — гражданин Казахстана — предложил работникам ГПС взятку в размере 100 евро, чтобы те закрыли глаза на нарушения и пропустили б его через границу.

Кроме того, спустя несколько минут выезжавший из Латвии гражданин Узбекистана передал для проверки пограничникам паспорт, куда вложил купюру достоинством 20 евро. Иностранец хотел, чтобы его пропустили через границу на транспортном средстве, у которого не оказалось страховки.

По делу были начаты уголовные процессы. Согласно распоряжению Лудзенской прокуратуры гражданин Казахстана оштрафован на 10 минимальных зарплат — 4 300 евро.

Delfi