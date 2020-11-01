25 ноября
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
Именины:
Кадрия, Кате, Катрина, Трине / Иван, Карина, Лев
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодня вы почувствуете себя проснувшимся. Возможно, это состояние объясняется тем, что вы, наконец, сможете выспаться, а может быть, это - знак того, что вас посетило вдохновение.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 25 ноября 2020 | 19:07
Ушли в мир иной...
С 18 по 24 ноября 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 20 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Bojarina Janīna (14.09.1943 - 19.11.2020)
Bortnika Vija (10.01.1944 - 19.11.2020)
Djomina Vera (28.04.1948 - 18.11.2020)
Gabrena Irēna (08.05.1963 - 23.11.2020)
Gavrilovs Georgijs (07.01.1940 - 18.11.2020)
Hrapane Zefrida (01.03.1938 - 20.11.2020)
Ivanovs Kalliniks (08.08.1935 - 18.11.2020)
Jakovļeva Valentīna (07.07.1930 - 24.11.2020)
Jasvins Leonards (22.05.1940 - 18.11.2020)
Kursiša Gaļina (12.02.1938 - 18.11.2020)
Lapa Regīna (28.08.1942 - 20.11.2020)
Lopuhova Lilija (14.10.1949 - 22.11.2020)
Moisejs Jānis (26.01.1946 - 22.11.2020)
Rudakova Svetlana (14.09.1946 - 19.11.2020)
Saveļjeva Marina (17.10.1940 - 20.11.2020)
Skromāne Antoņina (26.01.1951 - 23.11.2020)
Starikovs Igors (27.12.1963 - 22.11.2020)
Vogulis-Tumovs Pāvels (31.08.1948 - 19.11.2020)
Zabolockis Konstantīns (21.12.1978 - 23.11.2020)
Čunčuls Leonīds (13.03.1955 - 14.11.2020).
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