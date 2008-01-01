25 ноября
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
Именины:
Кадрия, Кате, Катрина, Трине / Иван, Карина, Лев
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Члены вашей семьи тоже люди и иногда нуждаются в свободе действий, не говоря уж о свободе слова, в разумных пределах, естественно. Удлините поводок.
Источник: ignio.com
- День
- 8 .. 10 C
- Вечер
- 7 .. 9 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
- Ночь
- 6 .. 8 C
- Утро
- 4 .. 6 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1865 ()
|GBP
|0.8901 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|90.1119 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {5}
2. Молодежный отдел приглашает до 23 ноября выдвинуть волонтеров, чтобы наградить их за вклад в общественную жизнь города! {2}
3. Как действовать если у вас позитивный тест на Covid-19 или вы контактная персона? {2}
4. Латвию ждут снег, ветер и рекорды тепла — прогноз {3}
5. Пьяный водитель пытался передать полицейским взятку в размере 1000 евро {4}
6. Социальный проект для детей «3х8» близок к сдаче в эксплуатацию {2}
7. Латгалия: женщина убила своего сына и спрятала тело в лесу {3}
8. На уикенд в Латвии заметно похолодает — возможен снег и гроза {1}
9. В Парке cвободы состоялось открытие памятника в честь освободителей Даугавпилса {7}
10. Вступают в силу новые меры эпидемиологической безопасности {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 25 ноября 2020 | 19:07
Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
На 23 ноября 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.
Вакансии:
- aвтомеханики;
- автослесари;
- автоэлектрик;
- архитектор;
- ассистент руководителя торговли;
- бетонщики;
- бухгалтер;
- ветеринары;
- водители автомобиля;
- водители грузовых автомобилей;
- врачи;
- водители асфальтоукладчика;
- водители асфальтного катка;
- водители тракторной техники;
- водители экскаватора;
- дамские парикмахеры;
- дояр (Вайкуляны, Ликсна);
- дорожный мастер;
- закройщики;
- изготовители мясных продуктов;
- интервьюер;
- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;
- инженер мехатроники (работа в Ливанах);
- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);
- инженеры-программисты;
- инженер–строитель;
- инженеры-электрики;
- инструктор (яунсардзе);
- инспектор по качеству продукции;
- исследователь (работа в Ливанах);
- испытатель (металлообработка, машиностроение);
- каменщики;
- контролер;
- контролер-комплектовщик (металлообработка);
- контролер качества (швейное производство);
- конструктор;
- конструктор механики;
- кондитер;
- комплектовщики;
- коптильщик мяса;
- кровельщики;
- логопеды;
- маляры;
- мастера швейного производства;
- мастер на производстве (работа в Ливанах);
- механик в цех;
- медсестра;
- механики электромеханического оборудования;
- механик оборудования металлообработки;
- менеджер автосервиса;
- монтажники строительных конструкций;
- монтажники труб;
- мужской парикмахер;
- мойщик автомобилей;
- нормировщик;
- обработчики древесных материалов;
- операторы асфальтоукладчика;
- операторы дорожного катка;
- операторы ввода данных;
- оператор металлообрабатывающих станков с ЧПУ;
- операторы пескоструйного оборудования (работа в Риге);
- операторы по резке металла;
- операторы покраски металла (работа в Риге);
- оператор бурения;
- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);
- операторы справочной службы (работа в Риге);
- операторы станков металлообработки;
- отделочники;
- операторы производства бетона;
- операторы производства пищевых продуктов;
- операторы производства пиломатериалов;
- пильщики леса;
- плиточники;
- плотники;
- повар;
- продавец консультант;
- продавец розничной торговли;
- продавец на автозаправочной станции;
- портной;
- программист;
- преподаватель русского языка;
- преподаватель немецкого языка;
- производственный бригадир (металлообработка);
- производственный инженер (металлообработка);
- работники по уходу;
- работники охраны;
- разнорабочие;
- ремонтные рабочие;
- рубщики мяса (обвальщики);
- руководитель предприятия (машиностроение, металлообработка);
- руководитель строительных работ;
- сантехники;
- сборщики кабеля;
- сварщики;
- секретари делопроизводства;
- скотник;
- слесари;
- слесари судоремонта (работа в Риге);
- слесарь монтажных работ;
- слесари металлоконструкций;
- слесари-ремонтники;
- социальные работники;
- специалист качества пищевых продуктов;
- специалист логистики;
- специалист по моделированию одежды;
- специалист электронного оборудования;
- специалисты по обслуживанию клиентов;
- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);
- специалисты по продажам;
- строители;
- строительные рабочие;
- таксатор;
- техник качества;
- технолог-механик;
- технический директор;
- технологи продуктов питания;
- токарь;
- упаковщик;
- учителя дошкольного образования;
- учитель латышского языка;
- учитель начального образования;
- учитель информатики;
- учитель-логопед;
- финансовый аналитик;
- физиотерапевт;
- швеи;
- штукатуры;
- экономисты;
- электрики;
- электромонтеры;
- электромеханики лифтов;
- эрготерапевты;
- жестянщики;
- зубной техник;
- члены правления;
- юристы.
Информация о вакансиях:
- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858
- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls
Для работодателей:
• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617
Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.
Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.
D-fakti.lv
Добавить комментарий