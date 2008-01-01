Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 25 ноября 2020 | 19:07

На 23 ноября 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- aвтомеханики;

- автослесари;

- автоэлектрик;

- архитектор;

- ассистент руководителя торговли;

- бетонщики;

- бухгалтер;

- ветеринары;

- водители автомобиля;

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- водители асфальтоукладчика;

- водители асфальтного катка;

- водители тракторной техники;

- водители экскаватора;

- дамские парикмахеры;

- дояр (Вайкуляны, Ликсна);

- дорожный мастер;

- закройщики;

- изготовители мясных продуктов;

- интервьюер;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер мехатроники (работа в Ливанах);

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженеры-программисты;

- инженер–строитель;

- инженеры-электрики;

- инструктор (яунсардзе);

- инспектор по качеству продукции;

- исследователь (работа в Ливанах);

- испытатель (металлообработка, машиностроение);

- каменщики;

- контролер;

- контролер-комплектовщик (металлообработка);

- контролер качества (швейное производство);

- конструктор;

- конструктор механики;

- кондитер;

- комплектовщики;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- логопеды;

- маляры;

- мастера швейного производства;

- мастер на производстве (работа в Ливанах);

- механик в цех;

- медсестра;

- механики электромеханического оборудования;

- механик оборудования металлообработки;

- менеджер автосервиса;

- монтажники строительных конструкций;

- монтажники труб;

- мужской парикмахер;

- мойщик автомобилей;

- нормировщик;

- обработчики древесных материалов;

- операторы асфальтоукладчика;

- операторы дорожного катка;

- операторы ввода данных;

- оператор металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы пескоструйного оборудования (работа в Риге);

- операторы по резке металла;

- операторы покраски металла (работа в Риге);

- оператор бурения;

- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);

- операторы справочной службы (работа в Риге);

- операторы станков металлообработки;

- отделочники;

- операторы производства бетона;

- операторы производства пищевых продуктов;

- операторы производства пиломатериалов;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повар;

- продавец консультант;

- продавец розничной торговли;

- продавец на автозаправочной станции;

- портной;

- программист;

- преподаватель русского языка;

- преподаватель немецкого языка;

- производственный бригадир (металлообработка);

- производственный инженер (металлообработка);

- работники по уходу;

- работники охраны;

- разнорабочие;

- ремонтные рабочие;

- рубщики мяса (обвальщики);

- руководитель предприятия (машиностроение, металлообработка);

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сборщики кабеля;

- сварщики;

- секретари делопроизводства;

- скотник;

- слесари;

- слесари судоремонта (работа в Риге);

- слесарь монтажных работ;

- слесари металлоконструкций;

- слесари-ремонтники;

- социальные работники;

- специалист качества пищевых продуктов;

- специалист логистики;

- специалист по моделированию одежды;

- специалист электронного оборудования;

- специалисты по обслуживанию клиентов;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по продажам;

- строители;

- строительные рабочие;

- таксатор;

- техник качества;

- технолог-механик;

- технический директор;

- технологи продуктов питания;

- токарь;

- упаковщик;

- учителя дошкольного образования;

- учитель латышского языка;

- учитель начального образования;

- учитель информатики;

- учитель-логопед;

- финансовый аналитик;

- физиотерапевт;

- швеи;

- штукатуры;

- экономисты;

- электрики;

- электромонтеры;

- электромеханики лифтов;

- эрготерапевты;

- жестянщики;

- зубной техник;

- члены правления;

- юристы.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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