24 ноября

Именины:
Велда, Велта / Викентий, Виктор, Максим

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход переполняющим вас эмоциям. Постарайтесь не подходить сегодня к положительно заряженным предметам - током дернет.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
День
4 .. 6 C
Вечер
4 .. 6 C
Ветер
3 .. 5 м/с
среда
Ночь
5 .. 7 C
Утро
7 .. 9 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {5}

2. В Парке cвободы состоялось открытие памятника в честь освободителей Даугавпилса {7}

3. Как действовать если у вас позитивный тест на Covid-19 или вы контактная персона? {2}

4. Актуальное в ДРБ: пациенты из региона и снос аварийного здания {4}

5. День Лачплесиса в Даугавпилсе: цветы и контур Латвии {6}

6. Пьяный водитель пытался передать полицейским взятку в размере 1000 евро {4}

7. Латвию ждут снег, ветер и рекорды тепла — прогноз {3}

8. Молодежный отдел приглашает до 23 ноября выдвинуть волонтеров, чтобы наградить их за вклад в общественную жизнь города! {2}

9. 18 ноября центр Ротко ждет посетителей с предложением акционных цен {1}

10. Латгалия: женщина убила своего сына и спрятала тело в лесу {3}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {181}

 

Новости Общество | 24 ноября 2020 | 18:29

При софинансировании Думы продолжается замена окон и дверей в подъездах

В Даугавпилсе продолжает действовать программа софинансирования по проведению мероприятий для улучшения энергоэффективности многоквартирных жилых домов. Благодаря этому жители многих домов заменили наружные дверные и оконные блоки в лестничных помещениях, значительно сэкономив средства: участники программы получают софинансирование в размере 30% от фактических затрат.

В этом году при поддержке Думы были заменены окна в подъездах более 20 домов, примерно столько же многоквартирных домов заменили входные двери. Это позволило не только улучшить эстетический облик построек, но и в дальнейшем поможет снизить теплопотери.

Заявить дом на участие в программе может любой квартировладелец.

Для этого нужно написать заявление в ПЖКХ с просьбой заменить окна или двери в подъездах. Затем ПЖКХ проводит либо собрание, либо опрос собственников. В условиях чрезвычайной ситуации речь идет только об опросе, к которому сотрудники ПЖКХ готовят эскиз, согласованный со Стройуправой. Затем проводится закупка.

Для получения думского софинансирования необходимо заручиться поддержкой 2/3 собственников квартир.

Напоминаем, что самоуправление оказывает поддержку на проведение и других видов работ в многоквартирных домах.

Более подробную информацию вы можете получить в отделе обслуживания жилых домов ПЖКХ по телефону: 654-07261, либо в вашей обслуживающей организации.

Daugavpils
 

Добавить комментарий

 