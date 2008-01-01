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Возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход переполняющим вас эмоциям. Постарайтесь не подходить сегодня к положительно заряженным предметам - током дернет.
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Новости Общество | 24 ноября 2020 | 18:29
При софинансировании Думы продолжается замена окон и дверей в подъездах
В Даугавпилсе продолжает действовать программа софинансирования по проведению мероприятий для улучшения энергоэффективности многоквартирных жилых домов. Благодаря этому жители многих домов заменили наружные дверные и оконные блоки в лестничных помещениях, значительно сэкономив средства: участники программы получают софинансирование в размере 30% от фактических затрат.
В этом году при поддержке Думы были заменены окна в подъездах более 20 домов, примерно столько же многоквартирных домов заменили входные двери. Это позволило не только улучшить эстетический облик построек, но и в дальнейшем поможет снизить теплопотери.
Заявить дом на участие в программе может любой квартировладелец.
Для этого нужно написать заявление в ПЖКХ с просьбой заменить окна или двери в подъездах. Затем ПЖКХ проводит либо собрание, либо опрос собственников. В условиях чрезвычайной ситуации речь идет только об опросе, к которому сотрудники ПЖКХ готовят эскиз, согласованный со Стройуправой. Затем проводится закупка.
Для получения думского софинансирования необходимо заручиться поддержкой 2/3 собственников квартир.
Напоминаем, что самоуправление оказывает поддержку на проведение и других видов работ в многоквартирных домах.
Более подробную информацию вы можете получить в отделе обслуживания жилых домов ПЖКХ по телефону: 654-07261, либо в вашей обслуживающей организации.
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