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Сегодня вам грозит раздвоение личности - одна половинка будет требовать активной жизни, другая же предпочтет остаться дома. Вам следует их примирить, а то как бы они друг друга ночью не задушили.
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Новости Общество | 24 ноября 2020 | 18:27
Деятельность центров культуры в условиях ЧС: выставки, онлайн-репетиции и работа с архивами
Пандемия коронавируса внесла существенные изменения в деятельность многих культурных учреждений, из-за чего были отменены концерты, репетиции, фестивали и другие мероприятия. Однако это не остановило работу центров культуры Даугавпилса, которые открыты для посещения как в малых группах, так и индивидуально по предварительной записи.
Во всех центрах культуры ведется строгий учет посетителей, которым измеряют температуру, дезинфицируют руки и записывают их контактные данные. В Центре белорусской культуры сейчас можно осмотреть выставку картин Надежды Изеневой «Мозаика природы» или взять книгу из библиотеки. Репетиции вокальных ансамблей центра проходят удаленно - каждую неделю ведутся занятия по Skype, Zoom или через другие платформы.
Из-за коронавируса в привычном формате не смог состояться юбилейный X Международный фестиваль народной культуры «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе», в честь которого, однако, было создано специальное видео, доступное на домашней странице Центре белорусской культуры www.bkc.daugavpils.lv. Сотрудники центра благодарят латвийские и иностранные коллективы за предоставленные архивные материалы.
Центр польской культуры также предлагает посетить свои выставки – одна из которых посвящена папе римскому Иоанну Павлу II, а вторая – 100-летию польско-латвийской компании по освобождению Латгалии от большевиков, в честь которой совсем недавно на Слободке был открыт памятник латвийским и польским военачальникам. Для этих выставок также созданы отдельные квесты-задания. Центр польской культуры регулярно проводит конкурсы фотографии, стихов и песен в интернете, которые сейчас были посвящены патриотическому ноябрю. В ближайшее время готовиться открытие рождественских выставок и акции «Телефон святого Миколая» для детей.
Центр русской культуры использует время карантина для переустройства своих постоянных экспозиций и для оцифровки архивных видеозаписей. В сменной экспозиции представлена выставка картин Леонида Мудраковского «Полёт души», а в разных частях «Русского дома» можно также увидеть новые творения мастера лубка Петра Худобчёнока. В свою очередь вокальные репетиции проходят на месте в индивидуальном порядке. В декабре Центр русской культуры традиционно проводил концерт романсов «Романсиада», который в актуальных условия, скорее всего, все же пройдет в онлайн-формате.
Несмотря на возможности посещения центров культуры, изменения в их работе могут настать уже на этой недели – если правительство примет решение о новых ограничениях.
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