23 ноября

День без покупок

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Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Сегодня вы будете чувствовать себя непринужденно в любой компании. День будет удачен для разного рода переговоров.

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Источник: ignio.com

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Новости Общество | 23 ноября 2020 | 16:52

Вниманию клиентов Социальной службы!

Социальная служба напоминает, что с целью уменьшить риски распространения инфекции Covid-19, прием клиентов ведется только по предварительной записи.

Приходя на прием, обязательно нужно использовать защитные средства, закрывающие нос и рот, и соблюдать двухметровую дистанцию. В случае несоблюдения мер безопасности специалисты Социальной службы клиентов обслуживать не будут.
Будем ответственны как за свою безопасность, так и за безопасность окружающих!
Благодарим за понимание!

О времени приема клиентов Социальной службы
Социальная служба призывает подавать заявления в электронном виде с помощью электронной услуги “Iesniegums iestādei ” на портале государственных услуг www.latvija.lv или присылать их по почте.

Информация для связи с Социальной службой:

Учреждение Даугавпилсского городского самоуправления “Социальная служба”

Адрес: Виенибас, 8, Даугавпилс, LV-5401

адрес электронной почты: socd@socd.lv

Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина

Daugavpils
  

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