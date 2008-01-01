Вниманию клиентов Социальной службы!

Новости Общество | 23 ноября 2020 | 16:52

Социальная служба напоминает, что с целью уменьшить риски распространения инфекции Covid-19, прием клиентов ведется только по предварительной записи.

Приходя на прием, обязательно нужно использовать защитные средства, закрывающие нос и рот, и соблюдать двухметровую дистанцию. В случае несоблюдения мер безопасности специалисты Социальной службы клиентов обслуживать не будут.

Будем ответственны как за свою безопасность, так и за безопасность окружающих!

Благодарим за понимание!

О времени приема клиентов Социальной службы

Социальная служба призывает подавать заявления в электронном виде с помощью электронной услуги “Iesniegums iestādei ” на портале государственных услуг www.latvija.lv или присылать их по почте.

Информация для связи с Социальной службой:

Учреждение Даугавпилсского городского самоуправления “Социальная служба”

Адрес: Виенибас, 8, Даугавпилс, LV-5401

адрес электронной почты: socd@socd.lv

Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина

Daugavpils

