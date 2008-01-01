23 ноября
День без покупок
Именины:
Зигфрида, Зигридс, Зигрида / Константин, Нестор
Гороскоп на день
Рак
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- 22 июля
Сегодня вы будете чувствовать себя непринужденно в любой компании. День будет удачен для разного рода переговоров.
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 23 ноября 2020 | 16:52
Вниманию клиентов Социальной службы!
Социальная служба напоминает, что с целью уменьшить риски распространения инфекции Covid-19, прием клиентов ведется только по предварительной записи.
Приходя на прием, обязательно нужно использовать защитные средства, закрывающие нос и рот, и соблюдать двухметровую дистанцию. В случае несоблюдения мер безопасности специалисты Социальной службы клиентов обслуживать не будут.
Будем ответственны как за свою безопасность, так и за безопасность окружающих!
Благодарим за понимание!
О времени приема клиентов Социальной службы
Социальная служба призывает подавать заявления в электронном виде с помощью электронной услуги “Iesniegums iestādei ” на портале государственных услуг www.latvija.lv или присылать их по почте.
Информация для связи с Социальной службой:
Учреждение Даугавпилсского городского самоуправления “Социальная служба”
Адрес: Виенибас, 8, Даугавпилс, LV-5401
адрес электронной почты: socd@socd.lv
Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина
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