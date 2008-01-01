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Доверять другим, конечно, нужно, однако не стоит предпринимать серьезных действий, не позаботившись о тылах. Вас никто не собирается обманывать, но мало ли, что может случиться.
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Новости Общество | 23 ноября 2020 | 16:48
Самоуправление напоминает об уплате налога на недвижимость
Самоуправление Даугавпилса напоминает, что до 1 декабря этого года необходимо произвести очередной квартальный платеж по налогу на недвижимость. Ввиду пандемии коронавируса в этом году сроки уплаты налога были изменены решением Даугавпилсской городской думы еще в марте этого года. Согласно прежним срокам, актуальный платеж должен был быть уплачен уже 15 ноября, но был перенесен.
Работники Департамента управления недвижимым имуществом ведут активную работу с налогоплательщиками, своевременно оплавляя напоминания и внимательно рассматривая каждый отдельный случай. Согласно закону, если персона до этого не имела задолженностей по налогу, срок его уплаты может быть перенесен с минимальным штрафом. В противном случае налагается штраф за просрочку в размере 0,05% в день от неуплаченной суммы. Получить регулярные напоминания на электронный адрес налогоплательщика, можно заполнив соответствующий запрос на сайте городской думы daugavpils.lv в разделе «Образцы документов и заявлений».
Уплатить налог на недвижимость можно в Информационном бюро самоуправления (по предварительной записи, 654-04321), банке, интернет-банке, и на порталах www.epakalpojumi.lv и www.latvija.lv. Производя платеж в интернет-банке необходимо обязательно указывать конкретное самоуправление, от которого пришло извещение об уплате налога (счет должен быть указан в уведомлении об уплате налога).
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