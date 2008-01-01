23 ноября

День без покупок

Именины:
Зигфрида, Зигридс, Зигрида / Константин, Нестор

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Доверять другим, конечно, нужно, однако не стоит предпринимать серьезных действий, не позаботившись о тылах. Вас никто не собирается обманывать, но мало ли, что может случиться.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
День
5 .. 7 C
Вечер
4 .. 6 C
Ветер
5 .. 7 м/с
вторник
Ночь
3 .. 5 C
Утро
2 .. 4 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {4}

2. День Лачплесиса в Даугавпилсе: цветы и контур Латвии {3}

3. В Даугавпилсе открыли памятник польским и латышским героям {1}

4. Как действовать если у вас позитивный тест на Covid-19 или вы контактная персона? {1}

5. В Парке cвободы состоялось открытие памятника в честь освободителей Даугавпилса {5}

6. Актуальное в ДРБ: пациенты из региона и снос аварийного здания {1}

7. На следующей неделе ожидаются рекорды тепла, дождь и снег

8. Имя Райниса объединило Даугавпилс и Витебск

9. Синоптики: в конце недели возможны дожди

10. 18 ноября центр Ротко ждет посетителей с предложением акционных цен {1}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {181}

 

Новости Общество | 23 ноября 2020 | 16:48

Самоуправление напоминает об уплате налога на недвижимость

Самоуправление Даугавпилса напоминает, что до 1 декабря этого года необходимо произвести очередной квартальный платеж по налогу на недвижимость. Ввиду пандемии коронавируса в этом году сроки уплаты налога были изменены решением Даугавпилсской городской думы еще в марте этого года. Согласно прежним срокам, актуальный платеж должен был быть уплачен уже 15 ноября, но был перенесен.

Работники Департамента управления недвижимым имуществом ведут активную работу с налогоплательщиками, своевременно оплавляя напоминания и внимательно рассматривая каждый отдельный случай. Согласно закону, если персона до этого не имела задолженностей по налогу, срок его уплаты может быть перенесен с минимальным штрафом. В противном случае налагается штраф за просрочку в размере 0,05% в день от неуплаченной суммы. Получить регулярные напоминания на электронный адрес налогоплательщика, можно заполнив соответствующий запрос на сайте городской думы daugavpils.lv в разделе «Образцы документов и заявлений».

Уплатить налог на недвижимость можно в Информационном бюро самоуправления (по предварительной записи, 654-04321), банке, интернет-банке, и на порталах www.epakalpojumi.lv и www.latvija.lv. Производя платеж в интернет-банке необходимо обязательно указывать конкретное самоуправление, от которого пришло извещение об уплате налога (счет должен быть указан в уведомлении об уплате налога).

Daugavpils
 

Добавить комментарий

 