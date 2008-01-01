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Новости Общество | 22 ноября 2020 | 19:33

Создано новое учреждение культуры - Центр техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал»

Daugavpils.lv

Учитывая хорошие темпы строительных работ по созданию Центра техники и индустриального дизайна в Даугавпилсской крепости, депутаты городской думы приняли решение о создании одноименного учреждения культуры, создаваемого на месте исторического Инженерного арсенала. Формально новое заведение, которому в ближайшее время должен быть найден руководитель, начнет работать с 1 января следующего года. В свою очередь открытие Центра запланировано на весну 2022 года.

Непосредственное завершение строительных работ намечено на август 2021 года, после чего пройдет закупка на обустройство и размещение экспонатов в новом учреждении. Этому предшествует многоплановая работа, выпадающая на плечи руководителя Инженерного арсенала, которому нужно не только продумать долгосрочный план действий, но и создать рабочую сеть контактов с коллекционерами техники, музеями и выставочными центрами, энтузиастами старины. Кроме того, необходимо согласовать источники финансирования, возможность участия в проектах, страхование объектов и ряд других вопросов.

Центру техники и индустриального дизайна предстоит пройти путь, похожий на тот, что стоял перед Центром искусств им. Марка Ротко во время его становления. Отличием, конечно, станет специфика выставляемых объектов – ретро-автомобилей, техники и инструментов (поддержку уже собирается оказать музей городского предприятия «Электроиснтрумент»). Важным станет и сотрудничество с Рижским Мотор-музеем, для которого Инженерный арсенал, все же, станет не отдельным филиалом, но равноправным партнером. Ориентировочный штат сотрудников Центра техники должен составить около 10-15 человек.

Daugavpils.lv

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