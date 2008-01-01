В Даугавпилсе в многоэтажном доме взорвался газовый баллон

Новости Происшествия | 22 ноября 2020 | 19:23

Пресс-фото Пресс-фото

Сегодня около 7.30 в одном из многоквартирных домов Даугавпилса взорвался газовый баллон, пострадал один человек, сообщила агентству LЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

ГПСС получила сообщение о том, что в одной из квартир дома произошел взрыв и идет дым из окон. В результате взрыва загорелась кухня, деформировалась одна из стен.

Пострадал один человек, который передан медикам скорой помощи, а еще пять человек эвакуировались из дома до прибытия пожарных.

В целом за прошедшие сутки ГПСС получила 48 вызовов, в том числе 16 на пожары.

Delfi