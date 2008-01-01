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Новости Латвия | 22 ноября 2020 | 19:05

Датские метеорологи прогнозируют преимущественно серую зиму

Пресс-фото

Нынешняя зима, как и предыдущая, в Северной Европе будет преимущественно серой, а морозы и снег ожидаются лишь изредка, свидетельствует прогноз Датского института метеорологии на ближайшие три месяца? сообщает ЛЕТА.

Погоду в регионе зимой определяют различные факторы, но одним из основных является температура воды в океанах, а в настоящее время и в Атлантическом океане и в северной части Тихого океана вода теплее нормы, что способствует теплой и непостоянной зиме в северных регионах Европы.

В декабре на севере Европы в основном прогнозируется низкое атмосферное давление, в регионе Балтийского моря часто ожидаются атмосферные фронты с осадками, а солнце будет редким гостем.

Похожие погодные условия прогнозируются также в январе и феврале, когда на севере Европы ожидается высокая активность атлантических циклонов с штормами, а осадки чаще всего будут в виде дождя. Тем не менее возможны и периоды, когда под влиянием антициклонов погода будете холоднее.

В целом зима ожидается теплее и влажнее нормы, а самые большие температурные аномалии прогнозируются в январе.

Как сообщалось, предыдущая зима была самой теплой в истории метеорологических наблюдений в Латвии — средняя температура воздуха составила +2,7 градуса, а в январе 2020 года она была на 6,3 градуса выше нормы.

Delfi

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