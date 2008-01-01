На уикенд в Латвии заметно похолодает — возможен снег и гроза

Новости Латвия | 19 ноября 2020 | 23:30

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В пятницу пределов Латвии достигнет холодный воздушный фронт. Он принесет резкое похолодание, местами снег. Не исключена даже гроза, прогнозируют метеорологи.

Ожидается порывистый юго-западный, западный ветер, ночами до 15-10 м/сек. Местами на взморье его порывы могут достигать 24 м/сек. Днем ветер будет не столь сильным.

Облака станут рассеиваться чаще, время от времени проглянет солнце. Но погода будет переменчивой, и осадков обещают много: днем и до середины ночи дожди, а к утру больше вероятен снег. Кое-где, в основном в Курземе и Видземе, вероятна гроза.

В Видземе может возникнуть небольшой снежный покров. Дороги во многих районах Латвии станут скользкими.

Температура воздуха будет колебаться в этим дни от +1...+5 градусов по ночам в центральной части Курземе и 0..-1 в Видземе до +2..+7 градусов днем.

LSM