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Сегодняшний день вам лучше терпеливо переждать, не пытаясь ни бороться с невезением, ни, тем более, действовать не обращая на него внимания. Отложите все дела, которые только можно отложить.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 19 ноября 2020 | 23:27
В Даугавпилсе вспомнят железную дорогу и старый «имперский» вокзал
Завтра, 20 ноября, представители Русского исторического клуба и другие энтузиасты соберутся почтить память строителей Петербургско-Варшавской железной дороги, сообщил Rus.Lsm.lv глава клуба, краевед Александр Дмитриев. Именно 20 ноября по новому стилю 160 лет назад открылся участок Петербургско-Варшавской железной дороги от Острова (Псковская губерния) до Динабурга (Витебская губерния) протяженностью в 191 версту.
«На месте бывшего Петербургско-Варшавского вокзала Даугавпилса мы возложим венок. Это не первое наше публичное мероприятие такого рода: в 1999-м мы отмечали 125 лет с начала строительства вокзала, а десять лет назад, в ноябре 2010-го, вспоминали 150-летие дороги. Сейчас нас будет всего несколько человек, потому что кругом “ковидная” зараза», — рассказал Дмитриев.
Петербургско-Варшавский трехэтажный вокзал был построен в Динабурге в 1874-1878 годах по проекту архитектора П. Сальмоновича. На всё строительство ушло 500 тыс. рублей. Это был вокзал высшего — первого — класса, такой же, как в Санкт-Петербурге и Москве. На первом этаже южной части вокзала находились кабинеты и комнаты для императора и императрицы. Здание сильно пострадало от немецких бомбардировок во время Первой мировой войны, а в 1930-е годы из-за спада движения вокзал разобрали до первого этажа. В конце Второй мировой, в 1944-м, гитлеровцы, отступая, взорвали и первый этаж. К 80-м годам прошлого века от вокзала остались лишь скрытые под землей остатки фундамента.
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