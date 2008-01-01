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Сегодня вам, возможно, придется принять какое-то весьма непростое решение, которое повлечет за собой некоторые ограничения вашей свободы. Однако сколь бы ни велико было желание отказаться, этого лучше не делать.
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Новости Общество | 19 ноября 2020 | 23:23
В Даугавпилсе родители старших школьников получат «продуктовые» деньги
Городское самоуправление приняло решение заменить пакеты с продуктами, которые находящиеся на «удаленке» ученики 7-12 классов получали вместо горячих обедов в школе, на денежные перечисления родителям. В месяц родители могут получить за одного ребенка неполных 30 евро — из расчета 1,42 за день.
«Продуктовые пакеты в школах формировали фирмы, обеспечивавшие питание в “доковидное” время. Многим родителям не нравились предлагаемые наборы, это везде бурно обсуждалось, и мы решили впредь перечислять на счет одного из родителей положенную сумму. Пусть в семье сами решают, что купить ребенку, что ему нужно в первую очередь», — пояснил заместитель председателя думы Даугавпилса Янис Дукшинскис.
Руководитель муниципального Управления образования Марина Исупова уточнила Rus.Lsm.lv: «Если ребенок удаленно не участвовал в учебном процессе или болел, то за эти дни денежные компенсации не предусмотрены. Как и раньше: если в школе не был, то обед не получал. Вообще я считаю недовольство родителей продуктовыми пакетами необоснованным, но пусть будут деньги, раз они так хотят. У меня спрашивали, почему деньги не переводят на счета двенадцатиклассников — эти школьники уже совершеннолетние и счета у многих есть. Всё-таки, я думаю, нужен единый порядок. И потом — купят они сигареты, а родители снова начнут кричать, чем кормить детей…»
Чтобы получить компенсацию, один из родителей должен написать заявление в системе E-klase.
Учащиеся 1-6 классов, которые находятся на удаленном обучении, продолжают получать продуктовые пакеты.
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