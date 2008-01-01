В думе Даугавпилса созвана комиссия по этике

Новости Политика | 19 ноября 2020 | 23:21

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В городской думе Даугавпилса собрали комиссию по этике — в нее вошло три депутата. Инициатором идеи выступил депутат от Латгальской партии Айвар Брок, посчитавший действия коллеги Валерия Кононова из «Согласия» во время одного из заседаний городской думы неэтичными, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Поводом для созыва комиссии по этике стали высказывания депутата из партии «Согласие» Валерия Кононова, когда он покидал внеочередное заседание в думе 22 октября. К комиссии депутат относится с сарказмом, так как в проекте решения не было указано конкретных причин созыва.

«К проекту решения ничего не было приложено. Единственное, что могу подумать и комментировать, когда мы покидали заседание думы, господин Дукшинский (вице-мэр из Латгальской партии) несколько раз выкрикивал: цирк закончился, цирк закончился. На что я ему и ответил, что цирк закончился, а клоуны остались. Его титул главного клоуна мне не нужен».

Тем не менее, этическая комиссия, как дисциплинарный инструмент для депутатов должен существовать, отмечает Валерий Кононов.

«Но это должны быть серьёзные обвинения, как например, я промолчал и не обижаюсь, когда утверждали, что Кононов и «Согласие» какие-то там руки, ноги или уши Москвы. Это почти обвинение в антигосударственной деятельности! У меня ощущение, что мои коллеги из Латгальской партии и других используют это как элемент давления. Это такое дурачество.

Конечно, надо стараться быть между собой корректными, но в данной ситуации не считаю себя виновным».

Инициировал созыв комиссии по этике депутат Айвар Брок из Латгальской партии. По его мнению, у некоторых депутатов есть проблемы с коммуникацией.

«У двух депутатов периодически возникают проблемы с коммуникацией, а раз это происходит, то что-то надо делать, чтобы улучшить коммуникацию. С господином Кононовым уже был такой случай около года назад. Сейчас опять проблемы возникли. По моему мнению, господин Кононов вёл себя неэтично, поэтому необходимо собрать комиссию по этике».

Комиссию по этике в городской думе Даугавпилса создали летом 2018 года, но она не имеет постоянного характера. Айвар Брок надеется, что в ближайшее время комиссия будет работать на постоянной основе, так как всё чаще депутаты не стесняются в выражениях.

«Если говорить о результате, то есть депутатский кодекс этики — но у него очень расплывчатые формулировки, и он не даёт широких возможностей. Возможно этот кодекс и положение комиссии по этике следует переработать, и они дали бы больше полномочий. А так после рассмотрения вопроса на комиссии по этике принимается решение и сообщается думе, что делать с теми, чьё поведение рассматривалось на комиссии».

На этот раз в комиссию вошли три депутата. Двое из Латгальской партии и один из «Нашей партии». Мэр Даугавпилса Игорь Прелатов, представляющий список «Наша партия», объяснил, почему в комиссии нет депутатов из «Согласия»:

«Предлагал всем депутатам войти в эту комиссию. Изначально планировали, что в эту комиссию может войти порядка пяти депутатов. Предлагали всем депутатам, так же и из партии «Согласие». Но, к сожалению, с их стороны в эту комиссию никто не вошёл и не предложил своей кандидатуры».

Заместитель председателя городской думы Ливия Янковская из «Нашей партии» (член комиссии), считает, что в последнее время депутаты позволяют себе не стесняться в выражениях, поэтому созыв комиссии — это неизбежность.

«Мы все должны соблюдать нормы, и депутаты в том числе. Понимаю, что у депутатов много прав и даже привилегий — но это не значит, что можно грубить, можно хамить и можно почти нецензурными словами выражаться во время наших заседаний. На основании заявления депутата созвана эта комиссия, и вскоре она начнёт работу».

Айвар Брок отметил, что первая комиссия, собранная два года назад тоже в связи с поведением депутата Валерия Кононова, решила, чтобы он принёс извинения коллегам, но чем завершилось, дело не помнит. Валерий Кононов рассказал, что два года назад его никто на комиссию не приглашал и не знакомил с решением коллег.

LSM