Срок действия статусов малоимущих и малообеспеченных продлён до конца января 2021 года

Новости Общество | 19 ноября 2020 | 20:42

В соответствии с нормами Закона о социальных услугах и социальной помощи, срок действия справок о статусе малоимущих и малообеспеченных семей (лиц) считается продленным до 31 января 2021 года.

Продление срока уже весной определяли изменения Закона о социальных услугах и социальной помощи. Они предусматривают, что срок действия выданных справок о статусах малоимущих/ малообеспеченных семей (лиц) считается продленным на время возникшей чрезвычайной ситуации и один календарный месяц после отмены чрезвычайной ситуации .

В бумажном виде справки заново не выдаются. Если социальная служба продлевает срок действия до 31 января 2021 года, действительны на уже выданные справки. Лица с ранее выданной справкой могут обращаться с ней в лечебное учреждение, за получением комплектов продуктов питания и гигиенических товаров и в другие места, где требуется такая справка

Лица, которые получают оплачиваемые государством или самоуправлением услуги социального обслуживания и/или социальной реабилитации как малоимущие или малообеспеченные лица, могут продолжать получать эти услуги в случае, если во время возникшей из-за COVID-19 чрезвычайной ситуации у них заканчивается срок действия статуса малоимущего или малообеспеченного. Поставщик услуг должен связаться с социальной службой самоуправления, и проверить срок действия справки о статусе клиента.

Министерство благосостояния напоминает, что статус малоимущего или малообеспеченного дает право семье (лицу) на получение определенных государством и самоуправлением видов поддержки и льгот.

Если лицо признано малоимущим, то оно имеет право продолжать получать льготы в системе здравоохранения:

не платить пациентский взнос при получении оплачиваемых государством медицинских услуг;

не платить доплату пациента за хирургическую операцию во время одного пребывания в стационаре;

при получении компенсируемых государством медикаментов , предъявив справку малоимущего, освобождаются от уплаты некомпенсируемой государством части их стоимости и платы за рецепт.

Лица, которые признаны малоимущими или малообеспеченным с доходом до 242 евро на человека в месяц, имеют право получить поддержку ЕС - комплекты продовольственных товаров и товаров первой необходимости, которые определяют правила Кабинета министров.

Лицам, которые признаны малоимущими или малообеспеченными с уровнем доходов, установленным в самоуправлении, имеет право:

получить льготы по налогу на недвижимость, в соответствии с Законом о налоге на недвижимость ;

получить обеспеченную государством юридическую помощь, в соответствии с Законом о государственной правовой помощи;

претендовать на освобождение от уплаты судебных расходов (решение об освобождении, оценивая доходы лица, принимает суд), в соответствии с Гражданско-процессуальным законом;

на получение электроэнергии по сниженной цене, в соответствии с Законом о рынке электроэнергии



Пресс-релиз Министерства благосостояния Латвии.

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