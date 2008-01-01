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Новости Общество | 19 ноября 2020 | 20:40

Социальный проект для детей «3х8» близок к сдаче в эксплуатацию

Современный объект по оказанию услуг, приближенных к семейной среде, который располагается в Даугавпилсской крепости по ул. Коменданта, 3, вскоре может быть сдан в эксплуатацию. Согласно планам Социальной службы, сюда в рамках плана деинституционализации должны быть перемещены дети из детского дома-приюта «Приедите», которые смогут проживать в менее формальных условиях, получая навыки самостоятельной жизни.

Здание Коменданта, 3 и ранее использовалось для похожих целей, однако со старта проекта по реновации были обнаружены разные конструктивные проблемы. Предприятию SIA «Energobaltika» пришлось приложить не мало усилий, чтобы укрепить фундамент и южную стену строения. Значительные работы были проведены и внутри объекта – был сделан полный ремонт всех помещений, включая жилые комнаты, санузлы, кухни и общие помещения, проведена современная система пожарной безопасности. Также продуманы условия для детей с ограниченными возможностями. Для подогрева воды в теплое время года на крыше здания установлены коллекторы.

Планируется, что использовать дом «3х8» станут не позже чем с апреля 2021 года. Точное число персонала пока не известно, однако здесь однозначно будут работать специалисты-воспитатели, которые по сути заменят ребятам маму, а также специалисты медицинского профиля.

Рабочая комиссия по приему объекта осталась довольна проделанной работе. Вероятнее всего сдача объекта в эксплуатацию произойдет до конца этого года, после чего предстоит обустройство мебелью и предметами быта.

Daugavpils
 

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