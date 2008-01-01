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Новости Общество | 19 ноября 2020 | 20:37
Вступают в силу новые меры эпидемиологической безопасности
В стране продолжают усиливать меры эпидемиологической безопасности, вводя все новые ограничения. С 19 ноября лицам без защитных масок не разрешается находиться в общественных помещениях и получать услуги, а с 20 ноября вступает в силу административная ответственность за несоблюдение эпидемиологических правил. В Даугавпилсе за ситуацией следит и контролирует муниципальная полиция, которая с 9 ноября работает в усиленном режиме в выходные и праздничные дни.
В период с 1 октября по 18 ноября проведено 447 проверок в городских автобусах и 216 в трамваях, 92 проверки на заправках, 194 проверки в магазинах, 6 проверок в торговых центрах, 138 – в местах общественного питания, а также множественные проверки в местах уличной торговли, Даугавпилсском автовокзале, Даугавпилсском железнодорожном вокзале и проверки того, работают ли игровые залы. В муниципальную полицию также поступило 12 вызовов о возможных нарушениях эпидемиологических правил. За это время было проведено 1348 профилактических бесед по использованию защиты для рта и носа (маски).
Муниципальная полиция оказывает помощь Государственному агентству социального страхования (ГАСС) и Социальной службе Даугавпилса – во время приема в учреждениях сотрудники муниципальной полиции обращают внимание на то, чтобы посетители максимально соблюдали социальное дистанцирование, и при необходимости оказывают поддержку учреждениям.
19 ноября вступает в силу поправки к правилам Кабинета Министров от 9 июня 2020 года № 360 «Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19», подпункт 6.7.1 которых предусматривает, что организатор мероприятия, поставщик хозяйственных услуг или владелец здания должны обеспечить, что лицо, которое не использует защиту для рта и носа или использует ее ненадлежащим образом (не прикрывая нос и рот), не допускается в помещение. Организатор мероприятия или поставщик хозяйственных услуг не предоставляет услуги лицу, не соблюдающему требования эпидемиологической безопасности, в том числе не использующему защиту для рта и носа. Эти требования не распространяются на лиц, упомянутых в подпункте 6.3.3 настоящих правил (дети до 13 лет и лица с очевидными двигательными нарушениями или нарушениями психического здоровья, вследствие которых у лица недостаточно навыков или способностей для использования защиты рта и носа). В аннотации к проекту правил говорится, что организатор мероприятия, поставщик хозяйственных услуг и владелец зданий (включая их сотрудников) будут привлечены к административной ответственности за несоблюдение обязательств, предусмотренных Законом об управлении распространения инфекции Covid-19.
Даугавпилсская муниципальная полиция продолжает работать в обычном режиме, в рамках своей компетенции постоянно контролирует установленные нормативными актами ограничения в связи с распространением инфекции Covid-19. Даугавпилсская муниципальная полиция в первую очередь работает в профилактическом режиме, разъясняя действующие ограничения, в том числе указывая на неиспользование масок или их использование ненадлежащим образом.
С 20 ноября также вступят в силу поправки к Закону об управлении распространения инфекции Covid-19 о неиспользовании защиты для рта и носа в предусмотренных нормативными актами случаях. С 20 ноября 2020 года статья 50.1 этого закона предусматривает наказание физическим лицам за неиспользование защиты для рта и носа в предусмотренных нормативными актами случаях, – предупреждение или штраф в размере до десяти денежных единиц, то есть до пятидесяти евро.
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