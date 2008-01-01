Пьяный водитель пытался передать полицейским взятку в размере 1000 евро

Весы

24 сентября

- 23 октября

Сегодня вы можете неплохо развлечься, экспериментируя с продуктами питания. Приготовьте что-нибудь, что давно хотели попробовать, но не решались. NB! Не забудьте записать рецепт и положить на видном месте - должны же врачи из неотложки знать, чем вы отравились.