17 ноября
Международный день студентов
Именины:
Хуго, Уга, Угис / Иван, Фёдор
Гороскоп на день
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Сегодня вы можете неплохо развлечься, экспериментируя с продуктами питания. Приготовьте что-нибудь, что давно хотели попробовать, но не решались. NB! Не забудьте записать рецепт и положить на видном месте - должны же врачи из неотложки знать, чем вы отравились.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 17 ноября 2020 | 21:16
Пьяный водитель пытался передать полицейским взятку в размере 1000 евро
По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, 13 ноября в волости Дагдас, на дороге Дагда — Аглона полицейские остановили автомобиль Citroen DS5.
Проверка показала в организме 53-летнего водителя 2,3 промилле алкоголя. Чтобы полиция не начинала административный процесс, нарушитель предложил инспекторам 1000 евро, за что и был задержан. Теперь против него возбужден уголовный процесс.
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