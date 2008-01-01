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Новости Экономика | 17 ноября 2020 | 20:08
Стоянка для дальнобойщиков в Патерниеки откроется в 2021 году
В Краславском крае близится к завершению строительство стоянки для грузовых машин рядом с белорусской границей в Патарниеки. Стоянка на сто с лишним мест, оборудованная душем, туалетом и системой вызова водителей, заработает в следующем году, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4 в программе «Домская площадь».
Весной 2019 года, когда было принято решение о строительстве стоянки, Латвийское радио 4 побывало на пограничном пункте в Патарниеки. Водители из Литвы, Украины, Латвии были бы только рады появлению современной инфраструктуры и спокойно ждать вызова на таможню, а не дёргаться в живой очереди.
Проект реализуется, чтобы привести в порядок ситуацию на дороге в районе контрольно-пропускного пункта Патарниеки на границе с Беларусью, объясняет исполнительный директор Краславской краевой думы Виктор Моисей.
«Мы видим, что ситуация сложная в том плане, что все фуры стоят вдоль дороги. Порой очередь растягивается на километр. Чтобы этого не было, построили большую стоянку на сто машин, где могут съезжать с трассы и ожидать очередь для пересечения границы», - говорит Виктор Моисей.
Стоянку оборудуют системой вызова водителей. Площадка будет освещаться, на ней поставят душ и туалеты
«Там будут установлены большие табло. Но это ещё в процессе. Надо будет согласовать с погранслужбой, что водитель ожидает, когда загорится на табло его номер или приближается его очередь и тогда он выезжает на трассу и отправляется к пункту пересечения», - пояснил , продолжает Виктор Моисей.
Он отметил, что пандемия не сократила очереди на границе. А в качестве примера привел один из своих недавних визитов на границу:
«Мой коллега при подъезде к границе насчитал 75 фур. Не видим, чтобы грузопоток сократился. Стоянка должна заработать в ближайшие месяцы. В принципе, площадка готова полностью, но дополнительные услуги ещё в стадии решения. Очень надеюсь, что всё это не за горами».
Общий бюджет проекта почти 4 миллиона евро. Государственная компания Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) является ведущим партнёром в программе.
«Общая сумма проекта - 3,8 миллиона евро, которая делится между тремя партнёрами. Valsts nekustamie īpašumi вкладывают 914 тысяч евро, финансирование самоуправления Краславского края - 2,2 миллиона и белорусская сторона - 670 тысяч евро», - рассказал представитель VNĪ Арманд Рабович.
Объект по условиям программы должен заработать в мае 2021 года.
«Но мы уже можем говорить, что строительные работы приближаются к завершающей стадии, если говорить о части проекта реализуемого Valsts nekustamie īpašumi - это новое дорожное покрытие в нейтральной зоне, где работы были завершены еще в декабре 2019 года», - сказал Арманд Рабович.
Параллельно с оборудованием стоянки ведётся модернизация пограничного пункта «Патерниеки» - замена асфальта, строительство нового павильона и оборудование автобусного терминала. Эти работы закончат в апреле следующего года.
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