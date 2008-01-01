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Новости Латвия | 17 ноября 2020 | 19:43
Латвию ждут снег, ветер и рекорды тепла — прогноз
На этой неделе в Латвии ожидаются температурные рекорды, а также немного снега, свидетельствуют прогнозы.
В ночь на вторник на востоке страны сперва ожидается дождь, потом — снег, который будет идти и весь день. Образуется небольшой снежный покров. В среду и в четверг, однако, в страну придут теплые воздушные массы.
Нынешний рекорд для 18 ноября — +12,2 градуса, он зафиксирован в 2002 году в Даугавпилсе. Однако, например, в Риге в праздник никогда не было теплее +10,4 градуса.
Предполагается, что в столице и в других центральных и западных регионах падут местные рекорды тепла — и не исключено, что та же судьба ждет общегосударственный максимум.
В среду и в четверг температура воздуха в большинстве регионов составит +7... +12 градусов, местами на востоке — до +5 градусов. В некоторых краях возможны дожди, ожидается юго-западный, западный ветер — порывами до 10-15 м/с, на побережье в четверг — почти 20 м/с.
В конце недели станет прохладнее, в выходные ночами во многих регионах Латвии температура опустится ниже нуля, а на востоке холод может сохраниться и в течение всего дня. Временами ожидается небольшой снег, но значительного и устойчивого снежного покрова не образуется.
В выходные есть вероятность, что временами будет выглядывать солнце.
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