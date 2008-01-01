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Новости Происшествия | 17 ноября 2020 | 19:41

Латгалия: женщина убила своего сына и спрятала тело в лесу

D-fakti.lv

На прошлой неделе в Дагдском крае по подозрению в убийстве своего сына задержана женщина. Ребенку не было и года, сообщила представитель Управления Латгальского региона Госполиции Ласма Курсите.

11 ноября в 19:20 в полицию поступила информация, что женщина 1998 года рождения в Эзерниекской волости убила своего сына, которому не было и года. В результате оперативных действий полиция обнаружила в лесу труп мальчика 2019 года рождения. Незамедлительно задержали его мать — она созналась в содеянном.

Выяснилось, что женщина задушила ребенка, замотала в полиэтиленовый пакет его тело, спрятала в коляску и отвезла в лес.

Ранее она не попадала в поле зрения полиции.

Начат уголовный процесс по факту убийства человека в беспомощном состоянии. За это Уголовным законом предусмотрено от десяти до 20 лет тюремного заключения или пожизненное. Идет следствие, а женщина арестована.

Руководитель социальной службы Дагдского края Элита Труле рассказала агентству LETA, что эта молодая женщина когда-то сама была изъята из семьи и жила с опекуном в другом районе, в Дагдском крае бывала редко даже в последнее время. Убитый мальчик был ее единственным ребенком, никаких сигналов, что она не могла позаботиться о ребенке, не поступало. С сентября женщина получала пособие как малообеспеченная.

LSM

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