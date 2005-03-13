17 ноября

Международный день студентов

Именины:
Хуго, Уга, Угис / Иван, Фёдор

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Сегодня вам стоит либо принять гостей у себя, либо пойти в гости самому. Нынешний вечер будет как нельзя более подходящ для светских бесед и прочих милых развлечений.

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Источник: ignio.com

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Новости Общество | 17 ноября 2020 | 19:25

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 11 по 17 ноября 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 20 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Afonskis Vitālijs (28.04.1949 - 10.11.2020)
Bebrišs Ivans (02.01.1949 - 12.11.2020)
Čerņikovs Vladimirs (21.05.1942 - 15.11.2020)
Freja Anfisa (17.04.1943 - 10.11.2020)
Ivanova Marina (23.07.1950 - 12.11.2020)
Jakovļeva Marija (15.03.1925 - 10.11.2020)
Jakovļevs Deniss (13.03.2005 - 10.11.2020)
Jasvina Malvina (27.06.1939 - 13.11.2020)
Joksts Staņislavs (24.08.1937 - 16.11.2020)
Kožanovs Pjotrs (21.09.1951 - 10.11.2020)
Kudiņa Valentīna (07.05.1937 - 14.11.2020)
Locika Antoņina (10.03.1929 - 17.11.2020)
Lukjanova Valentīna (10.08.1928 - 12.11.2020)
Nīmanis Valentins (28.09.1948 - 13.11.2020)
Rinkevičs Jānis (13.01.1945 - 11.11.2020)
Rostova Svetlana (30.04.1938 - 14.11.2020)
Samule Česlava (25.08.1934 - 17.11.2020)
Soja Andris (01.03.1977 - 17.11.2020)
Vansoviča Gaļina (30.03.1960 - 15.11.2020)
Voitkevičs Pjotrs (29.03.1946 - 12.11.2020).
 

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