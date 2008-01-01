17 ноября
Международный день студентов
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Хуго, Уга, Угис / Иван, Фёдор
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Не забывайте о людях, которые вам небезразличны, дабы они не забыли о вас. Помните, что хорошее слово и кошке приятно, не говоря уж о коллегах по работе.
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Новости Общество | 17 ноября 2020 | 14:49
Молодежный отдел приглашает до 23 ноября выдвинуть волонтеров, чтобы наградить их за вклад в общественную жизнь города!
5 декабря отмечается как международный день волонтера. Чтобы популяризировать волонтерскую деятельность в обществе, Молодежный отдел Даугавпилсской городской думы приглашает до 23 ноября жителей города, негосударственные организации и муниципальные учреждения выдвинуть 1-2 волонтеров в номинации «Волонтер года 2020», которые заслужили признание за свою работу в течение 2020 года.
Цель мероприятия – отметить и наградить самых активных и лучших волонтеров, которые самоотверженно жертвуют свое время и энергию на благо других и города, не получая за это вознаграждение, мотивируя и продвигая общее волонтерское движение в городе.
Для подачи заявок кандидатам необходимо заполнить анкету, которую можно найти в приложении. Заполненные анкеты нужно будет отправить на эл. почту jaunatne@daugavpils.lv.
Вдохновляющие истории волонтеров будут публиковаться начиная с 5 декабря на странице Молодежного отдела в facebook.com (facebook.com/jaunatne.daugavpils), награды можно будет получить в Молодежном отделе (ул. Саулес 5а) по предварительной записи.
Дополнительная информация:
Артём Пучинский
тел.: 65422304, 27028209
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