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Сегодня вы можете неплохо развлечься, экспериментируя с продуктами питания. Приготовьте что-нибудь, что давно хотели попробовать, но не решались. NB! Не забудьте записать рецепт и положить на видном месте - должны же врачи из неотложки знать, чем вы отравились.

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Новости Спорт | 17 ноября 2020 | 14:46

Даугавпилсские спортивные организации могут подавать заявки на финансирование

До 20 ноября даугавпилсские спортивные организации и общества могут подавать заявки на получение финансирования Думы в 2021 году. Специалисты Управления спорта, в случае необходимости, проводят консультации по этому вопросу и помогают подготовить все необходимые документы.

Подать заявку на софинансирование со стороны самоуправления может любая спортивная организация, которая как минимум на протяжении одного года зарегистрирована на административной территории Даугавпилса и имеет лицензированную программу образования по интересам. Размер финансирования каждой организации определяется, беря во внимание количество спортсменов, их достижения на соревнованиях различного уровня, а также другие критерии. Чаще всего средства идут на организацию соревнований и командировок, приобретение инвентаря и экипировки.

В 2020 году такую поддержку получают 39 обществ, общий объем финансирования – 796 516,50 евро. Для получения финансирования в следующем году на данный момент поданы заявки от 9 организаций.

Управление спорта обращает внимание на то, что в правилах присуждения финансирования с прошлого года произошли некоторые изменения, которые главным образом касаются больших обществ. Ознакомиться с правилами в новой редакции можно здесь: NOTEIKUMI NR.3 "KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS SPORTA ORGANIZĀCIJĀM"

Формы заявок, контактная и прочая полезная информация опубликована на домашней странице Управления спорта. До 19 ноября консультации касательно подачи заявки можно получить по тел. 24662660, 65424443, а также написав на электронную почту: sport@daugavpils.lv.

Daugavpils
 

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