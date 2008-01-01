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Сегодня вам наверняка захочется перемен. Можете без опаски менять все, что заблагорассудится, но на одну область, а именно, на сферу личных привязанностей руку лучше не поднимать.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Общество | 16 ноября 2020 | 17:23
Социальная служба выдаст бесплатные маски для лица жителям со статусом малоимущих и малообеспеченных
Учреждение Даугавпилсского городского самоуправления ”Социальная служба” информирует, что маски для лица многократного использования (моющиеся маски для носа и рта) будут выдаваться по одной каждому жителю, у которого есть статус малоимущего или малообеспеченного лица.
Бесплатные маски будут выданы клиентам социального и ночного приютов, лицам, которые получают услуги ухода на дому, а также клиентам дневного центра Saskarsme , Дневного центра для лиц с нарушениями умственного характера , клиентам кризисного центра, групповых квартир.
Клиенту при получении маски необходимо предъявить справку о статусе малообеспеченного или малоимущего лица.
Выдача масок будет осуществляться каждый рабочий день с 8.00 до 16.30, в пятницу с 8.00 до 15.00:
На ул.Лачплеша, 39 (вход со стороны двора),
В Социальном доме на улице Шаура, 28,
В Дневном центре ”Saskarsme” на ул.Лиепаяс, 4
Маски будут выдавать также в помещениях Общества “Латвийский красный крест” на улице Вентспилс, 22 по вторникам и четвергам с 15.00 до18.00, по средам с 12.00 до 18.00.
Сотрудники бюро обслуживания на дому обеспечат масками с доставкой на дом (только тех лиц, у которых есть статус малоимущего или малообеспеченного лица).
Учет выдачи масок ведется в соответствующем журнале, указав имя, фамилию получателя, количество выданных масок. В получении маски клиент расписывается.
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