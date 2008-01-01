16 ноября

Международный день толерантности

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Банга, Глория / Анна, Андрон

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Сегодня вам или кому-нибудь из ваших родных может придти в голову шальная мысль попереставлять мебель. Не надо!!!

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Новости Культура | 16 ноября 2020 | 17:20

18 ноября центр Ротко ждет посетителей с предложением акционных цен

В среду, 18 ноября, на протяжении всего дня Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко доступен посетителям по акционным ценам.

Празднуя День независимости Латвийской Республики, Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко призывает посетителей к ответственному наслаждению искусством. Выставки нового сезона, чья подготовка завершилась всего две недели назад, дают надежду на преодоление неопределенности бытия, которая характеризует современную реальность – каждая из выставок предлагает своеобразные точки отсчета, которые помогают человеку ориентироваться на непростом жизненном пути.

На протяжении всего дня цена посещения центра составляет 6 евро, школьникам, студентам, пенсионерам – 3 евро. Время работы 18 ноября – с 11:00 до 17:00.

Сменные экспозиции в центре Ротко:

Иева Юрьяне «Конец & Начало. Продолжение»;

Каспар Гейдук «Элементы»;

Элга Гринвалде «Сила пустоты»;

Эгле Ейниките-Наркявичене (Литва) «One size»;

Выставка японской графики «Японские истории»;

Силиан Ма (Китай) «Колебания от беспорядка к порядку»;

 

Подробности и аннотации к выставкам:

https://www.rothkocenter.com/ru/vistavki

 

Пресс-фото:

Оутимайя Хаккала (Финляндия) «Бахрома», линогравюра, коллаж 73х73 см, фрагмент

 

Контактная информация:

Айварс Барановскис

aivars.baranovskis@daugavpils.lv

+371 65430273

Daugavpils
 

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