18 ноября центр Ротко ждет посетителей с предложением акционных цен

Новости Культура | 16 ноября 2020 | 17:20

В среду, 18 ноября, на протяжении всего дня Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко доступен посетителям по акционным ценам.

Празднуя День независимости Латвийской Республики, Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко призывает посетителей к ответственному наслаждению искусством. Выставки нового сезона, чья подготовка завершилась всего две недели назад, дают надежду на преодоление неопределенности бытия, которая характеризует современную реальность – каждая из выставок предлагает своеобразные точки отсчета, которые помогают человеку ориентироваться на непростом жизненном пути.

На протяжении всего дня цена посещения центра составляет 6 евро, школьникам, студентам, пенсионерам – 3 евро. Время работы 18 ноября – с 11:00 до 17:00.

Сменные экспозиции в центре Ротко:

Иева Юрьяне «Конец & Начало. Продолжение»;

Каспар Гейдук «Элементы»;

Элга Гринвалде «Сила пустоты»;

Эгле Ейниките-Наркявичене (Литва) «One size»;

Выставка японской графики «Японские истории»;

Силиан Ма (Китай) «Колебания от беспорядка к порядку»;

Подробности и аннотации к выставкам:

https://www.rothkocenter.com/ru/vistavki

Пресс-фото:

Оутимайя Хаккала (Финляндия) «Бахрома», линогравюра, коллаж 73х73 см, фрагмент

Контактная информация:

Айварс Барановскис

aivars.baranovskis@daugavpils.lv

+371 65430273

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