16 ноября
Международный день толерантности
Именины:
Банга, Глория / Анна, Андрон
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Сегодня вам или кому-нибудь из ваших родных может придти в голову шальная мысль попереставлять мебель. Не надо!!!
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Культура | 16 ноября 2020 | 17:20
18 ноября центр Ротко ждет посетителей с предложением акционных цен
В среду, 18 ноября, на протяжении всего дня Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко доступен посетителям по акционным ценам.
Празднуя День независимости Латвийской Республики, Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко призывает посетителей к ответственному наслаждению искусством. Выставки нового сезона, чья подготовка завершилась всего две недели назад, дают надежду на преодоление неопределенности бытия, которая характеризует современную реальность – каждая из выставок предлагает своеобразные точки отсчета, которые помогают человеку ориентироваться на непростом жизненном пути.
На протяжении всего дня цена посещения центра составляет 6 евро, школьникам, студентам, пенсионерам – 3 евро. Время работы 18 ноября – с 11:00 до 17:00.
Сменные экспозиции в центре Ротко:
Иева Юрьяне «Конец & Начало. Продолжение»;
Каспар Гейдук «Элементы»;
Элга Гринвалде «Сила пустоты»;
Эгле Ейниките-Наркявичене (Литва) «One size»;
Выставка японской графики «Японские истории»;
Силиан Ма (Китай) «Колебания от беспорядка к порядку»;
Подробности и аннотации к выставкам:
https://www.rothkocenter.com/ru/vistavki
Пресс-фото:
Оутимайя Хаккала (Финляндия) «Бахрома», линогравюра, коллаж 73х73 см, фрагмент
Контактная информация:
Айварс Барановскис
aivars.baranovskis@daugavpils.lv
+371 65430273
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