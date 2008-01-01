16 ноября
Международный день толерантности
Именины:
Банга, Глория / Анна, Андрон
Гороскоп на день
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Сегодня работа в разумных количествах может быть полезна для вашего здоровья. Тем более что к вечеру может наступить долгожданный момент, когда вы почувствуете, что доделали-таки все, что хотели.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Общество | 16 ноября 2020 | 17:16
В Парке cвободы состоялось открытие памятника в честь освободителей Даугавпилса
В минувшее воскресенье, 15 ноября, в Слободке состоялось торжественное открытие памятника, посвященного польским и латвийским военачальникам, которые сто лет назад успешно освободили Даугавпилс от большевиков.
Чествовать память героев - маршалов Юзефа Пилсудского и Эдварда Рыдз-Смиглы и генералов Яниса Балодиса и Петериса Радзиньша, явилось руководство города, представители польской дипмиссии и польской армии, латвийской армии, активисты польской диаспоры и духовенство.
Памятник Ромуальда Гибовского символизирует тесную связь польского и латвийского народа, которые поддержали друг друга в очень непростое время – большую смуту, которая пришла после Первой мировой войны. Это подчеркнула и присутствующий на открытии памятного объекта временно уполномоченный консул посольства Польской Республики в Латвии Малгожата Хейдук-Громек, отметившая свою радость по поводу деятельности местной польской общины. На открытии также были зачитаны письма министерств обороны и культуры Латвии и Польши, и письма от армейских руководств обоих стран.
Памятник военачальникам в Слободке, где еще несколько десятилетий назад находилось кладбище польских воинов, погибших в начале ХХ века в освободительных боях за Латгалию, является еще одним дополнением к комплексу Парка свободы, который планируется развивать в этом месте. Дальнейшее его благоустройство, однако, напрямую связано со следующей частью проекта по продлению находящегося рядом путепровода.
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