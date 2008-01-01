16 ноября

Международный день толерантности

Именины:
Банга, Глория / Анна, Андрон

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Сегодня работа в разумных количествах может быть полезна для вашего здоровья. Тем более что к вечеру может наступить долгожданный момент, когда вы почувствуете, что доделали-таки все, что хотели.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
День
2 .. 4 C
Вечер
3 .. 5 C
Ветер
5 .. 7 м/с
вторник
Ночь
1 .. 3 C
Утро
1 .. 3 C
Ветер
5 .. 7 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. Из-за Covid закрыта больница в Айзкраукле, больных перевели в Даугавпилс {1}

3. О режиме работы структур и учреждений самоуправления во время чрезвычайной ситуации {1}

4. В Латвии введут режим чрезвычайной ситуации

5. В Центре Ротко художники преодолевают неопределенность эпохи

6. На 87-м году жизни умер сатирик Михаил Жванецкий

7. Джо Байден выиграл президентские выборы в США

8. В Даугавпилсе пытались убить пограничника: полиция ищет свидетелей

9. В Доме традиций открылась выставка «Когда ниточка встретилась с бусинкой»

10. Неделя будет пасмурной, но почти без дождей

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Общество | 16 ноября 2020 | 17:16

В Парке cвободы состоялось открытие памятника в честь освободителей Даугавпилса

В минувшее воскресенье, 15 ноября, в Слободке состоялось торжественное открытие памятника, посвященного польским и латвийским военачальникам, которые сто лет назад успешно освободили Даугавпилс от большевиков.

Чествовать память героев - маршалов Юзефа Пилсудского и Эдварда Рыдз-Смиглы и генералов Яниса Балодиса и Петериса Радзиньша, явилось руководство города, представители польской дипмиссии и польской армии, латвийской армии, активисты польской диаспоры и духовенство.

Памятник Ромуальда Гибовского символизирует тесную связь польского и латвийского народа, которые поддержали друг друга в очень непростое время – большую смуту, которая пришла после Первой мировой войны. Это подчеркнула и присутствующий на открытии памятного объекта временно уполномоченный консул посольства Польской Республики в Латвии Малгожата Хейдук-Громек, отметившая свою радость по поводу деятельности местной польской общины. На открытии также были зачитаны письма министерств обороны и культуры Латвии и Польши, и письма от армейских руководств обоих стран.

Памятник военачальникам в Слободке, где еще несколько десятилетий назад находилось кладбище польских воинов, погибших в начале ХХ века в освободительных боях за Латгалию, является еще одним дополнением к комплексу Парка свободы, который планируется развивать в этом месте. Дальнейшее его благоустройство, однако, напрямую связано со следующей частью проекта по продлению находящегося рядом путепровода.

Daugavpils
 

Добавить комментарий

 