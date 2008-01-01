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Новости Латвия | 15 ноября 2020 | 20:47

На следующей неделе ожидаются рекорды тепла, дождь и снег

gate.belta.ru

На следующей неделе в Латвии ожидается переменчивая погода, порывистый ветер и осадки, а также рекорды тепла, свидетельствуют прогнозы синоптиков, сообщает ЛЕТА.

В начале недели придет теплый воздух из Западной Европы, а на крайний восток страны распространится влияние более холодных воздушных масс из России. В Латгале и северной части Видземе ожидается снегопад, может образоваться снежный покров. В Курземе температура воздуха повысится до +8..+11 градусов, а во вторник в районе восточной границы Латвии она опустится до -1.

18 ноября возможен дождь, будет дуть умеренно сильный юго-западный ветер, температура воздуха в западной и центральной части страны достигнет +9..+12 градусов.

В конце недели холоднее станет по всей Латвии, возможны осадки в виде дождя и снега.

Делфи

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