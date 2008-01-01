В Даугавпилсе открыли памятник польским и латышским героям

Новости Общество | 15 ноября 2020 | 20:45

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В воскресенье, 15 ноября, у креста в Слободке открыли посвященный столетию освобождения Двинска от большевиков памятник в честь польских и латышских героев — маршалов Юзефа Пилсудского и Эдварда Рыдз-Смиглы и генералов Яниса Балодиса и Петериса Радзиньша. На мероприятии присутствовали дипломаты, представители светской и духовной власти, активисты местной польской диаспоры.

«Памятник изготовлен из кортеновской стали, он еще будет менять цвет, «дозревать». Я считаю, что именно кортен идеально подходит к военной теме. И здесь такое место — рядом железная дорога, идут вагоны, получается гармония с материалом. Когда я делал памятный знак Стефану Баторию (польскому королю, даровавшему 26 марта 1582 года Динабургу Магдебургское право; открылся памятный знак 28 июня 2018 года. – Прим. Rus.Lsm.lv), то не всегда легко было убедить польскую сторону в необходимости связывать историю Польши и Латвии. Сейчас поляки назвали имена четырех героев, а дальше не вмешивались в творческий процесс, что случается нечасто.

Портреты военачальников я создавал, основываясь на фотографиях 20-х годов прошлого века. В Слободке несколько лет назад появился сквер Свободы, посажены молодые дубы. Работы по облагораживанию этой территории будут продолжены, и памятник органично впишется в новую среду», — рассказал Rus.Lsm.lv автор памятника, художник Ромуальд Гибовский.

В Слободке в годы Первой республики находилось кладбище польских воинов, погибших в Латвии в 1919-1920 годах. На кладбище были похоронены более 200 солдат.

В центре кладбища находился большой деревянный крест с надписью: «Памяти воинов армии генерала Рыдз-Смиглы». В 1928 году президент Латвийской республики Густав Земгалс открыл на кладбище четырехметровый гранитный памятник, на котором была надпись Latvijas neatkarības cīņas kritušo varonīgo Polijas karavīru dārgai piemiņai («В память польских солдат, павших в борьбе за независимость Латвии»).

После Второй мировой войны польское кладбище в Слободке пришло в запустение и было ликвидировано в 1955 году. Когда Латвия обрела независимость, 22 ноября 1992 года на месте уничтоженного кладбища установили крест, один из его авторов – Р. Гибовский.

В нынешнем открытии приняли участие консул посольства Польской Республики в Латвии, первый советник Малгожата Хейдук-Громек, а также польские офицеры, зачитавшие приветственные речи от главы вооруженных сил Польши Раймунда Анджейчака, вице-премьера, министра культуры и национального наследия Петра Глинского и других высокопоставленных лиц. С латвийской стороны генерал-лейтенант Раймонд Граубе зачитал письмо от министра обороны Латвии Артиса Пабрикса; начальник штаба 3-й Латгальской бригады Земессардзе, подполковник Оскар Пурмалис – от командующего Национальными вооруженными силами Латвии, генерал-лейтенанта Леонида Калниньша. К собравшимся обратился и председатель Даугавпилсской городской думы Игорь Прелатов.

Стоит отметить, что 3 января 2020 года по инициативе польской общественности Даугавпилса на здании Даугавпилсской городской думы была восстановлена памятная доска, которая открылась в январе 1935 года в честь 15-летия освобождения города в результате военного сотрудничества Латвии и Польши. Доска была уничтожена в 1940 году.

В Крепости же 27 января этого года появилась доска, посвященная главнокомандующему Латвийской армией генералу Янису Балодису (1881-1965). Появление памятного знака — результат усилий общественной организации Daugavpils mantojums, существующей с 2015 года.

«В сентябре 1936-го в Крепости торжественно открывали бронзовую мемориальную доску с рельефным портретом и надписью: «В этом доме с 1902 по 1904 гг. жил главнокомандующий Латвийской армией в Освободительную войну генерал Янис Балодис», — рассказывал Rus.Lsm.lv в январе этого года глава Daugavpils mantojums и управляющей Крепостью Янис Островский. — После 1940 года доска была утрачена, а когда образовалась наша организация, то одной из ее задач стало возобновление памятного знака. Можно сказать, это наше второе большое достижение. Первое — открытие осенью 2017 года отреставрированного памятника солдатам 10-го Айзпутского пехотного полка и 1-го стрелкового батальона Земгальской дивизии, погибшим в боях за свободу Латвии в 1918-1920 годах».

LSM