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Новости Культура | 15 ноября 2020 | 20:44
Имя Райниса объединило Даугавпилс и Витебск
Акция памяти “Те, которые не забывают”, посвященная 155-летнему юбилею народного поэта Латвии Райниса, соединила онлайн Даугавпилс и Витебск. Мероприятие прошло в рамках программы международного сотрудничества на текущий учебный год между Центром белорусской культуры Даугавпилсской городской думы (ЦБК) и кафедрой литературы Витебского государственного университета им. П.Машерова.
Время пандемии коронавируса и связанных с этим ограничений на мероприятия и поездки меняют форматы мероприятий. Поскольку реальные встречи пока недоступны, партнеры придумали дистанционный формат мероприятия.
Как связывает Райнис – латышский поэт, драматург, переводчик, политик и общественный деятель, Даугавпилс и Витебск? В буквальном смысле, через родителей. В Даугавпилсе похоронен отец поэта, в Витебске – мать. Последний факт, а также его покровительство белорусской диаспоре Латвии в Сейме побудили исследователей искать белорусские корни Райниса. Все оказалось простой жизненной историей. Дарта Плиекшане умерла в Витебске, где под полицейским надзором после ссылки находился ее зять с дочерью, там и похоронена на Старосеменовском кладбище. 2 ноября, в День поминовения усопших, на могилы родителей Райниса легли цветы.
А 6 ноября акцию «Те, которые не забывают» продолжил вебинар на площадке Zoom, в котором с белорусской стороны участвовали преподаватели кафедры литературы и студенты, с латвийской – сотрудники ЦБК и поэты. Участников приветствовали заведующий кафедрой Витебского государственного университета, доцент Елена Владимировна Крикливец и руководитель Центра белорусской культуры, магистр Жанна Романовская.
ЦБК специально к акции подготовил небольшой видеофильм «Райнис и Даугавпилс» (автор Ж.Романовская), который познакомил зрителей с краткой биографией поэта, позволил совершить виртуальную экскурсию по райнисовским и белорусским местам.
Профессор Витебского государственного университета Ванда Боровко рассказала о традициях Райниса в белорусской литературе. Заведующая кафедрой, доцент Елена Крикливец (член Союза писателей Беларуси и Союза писателей России) и доцент, прозаик и литературовед Анна Новосельцева поделились с присутствующими своим литературным творчеством.
Поэты из Даугавпилса Станислав Володько и Лилия Воронова прочли свои стихи, посвященные Райнису, на белорусском языке, Фаина Осина – на русском, а также рассказала о ежегодных Днях поэзии и поэтических сборниках, приуроченных к дню рождения классика латышской литературы. Методист ЦБК Мария Пометько ознакомила аудиторию с темой «Райнис – защитник белорусской культуры» по материалам доклада доктора филологии Валентина Лукашевича.
На языке оригинала стихи Райниса читала Ирина Апейнане, а их перевод на белорусский дублировала Галина Сонтоцкая. Кстати, в библиотеке ЦБК есть книга избранной поэзии Райниса на белорусском языке в переводе знаковых литераторов Беларуси. Завершили поэтическое чтение строки стихотворения «Те, которые не забывают», по названию акции памяти.
Елена Крикливец: «Вебинар дал возможность белорусским студентам больше узнать о личности и литературной деятельности латышского поэта, а коллегам из Витебска и Даугавпилса – обменяться творческими и научными идеями, договориться о формах дальнейшего сотрудничества.»
Ж.Романовская: «Никакие Covid и закрытые границы не мешают сотрудничеству, общению и культурному обогащению! Будем принимать новые вызовы, искать новые форматы. Прозвучала идея издания сборника стихов, посвященных Райнису, можно обсуждать установку в Даугавпилсе большого памятника Райнису. Оказалось, есть еще одна историческая личность, связывающая два города – историк А.П.Сапунов. Его бюст установлен перед университетом в Витебске, а в Даугавпилсе недавно вышло его факсимильное издание «Инфлянты». Значит, скоро снова встретимся с партнерами онлайн».
Центр белорусской культуры
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