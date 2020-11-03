13 ноября
Международный день слепых
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Сегодняшний день нужно провести вдвоем. А с кем - выбирать вам. Выберете правильно - запомните этот день надолго.
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Новости Общество | 13 ноября 2020 | 07:37
Как действовать если у вас позитивный тест на Covid-19 или вы контактная персона?
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) призывает к ответственности как больных коронавирусом, так и тех, кто ожидает результаты теста на Covid-19 или являетесь контактным лицом инфицированного. Если человек не нуждается в госпитализации, то алгоритм действий достаточно прост – следует попытаться вспомнить все возможные контакты с другими людьми и оставаться на самоизоляции.
Центр профилактики и контроля заболеваний реагирует на информации в базе данных по позитивным тестам на Covid-19 и связывается с людьми в течение одного-полутора дней (это зависит от текущего количества новых случаев в день). Если вы заболели коронавирусом, то в первую очередь специалисты SPKC призывают предоставлять эпидемиологам точную информацию о ваших контактах. Это крайне важно, так как сегодня уже не удается проследить треть цепочек распространения инфекции.
К разговору с эпидемиологами советуют подготовиться, так как специалистам важно знать как симптоматику человека, включая первые проявления недомоганий, так и самые тесные контакты заболевшего за последние дни с предоставлением номеров телефона. Далее надо тщательно следовать советам врачей.
Если вы оказались контактным лицом, то вам предписана самоизоляция и сдача теста на коронавирус. При появлении симптомов ОРВИ необходимо сразу обратиться к семейному врачу, который вправе выдать больничный на время самоизоляции. Прекратить персональный карантин можно только по разрешению семейного врача или если результат теста негативный после десяти дней самоизоляции. К пункту сдачи теста лучше приехать на личном автомобиле, использовать маску.
В случае каких-либо вопросов, связанных с Covid-19, можно обращаться по единому бесплатному телефону 8345 (круглосуточно) или по горячей линии SPKC 67387661 (рабочие дни, 8.30-17.00). Можно также использовать онлайн-ресурс о распространении COVID-19 в Латвии www.covid19.gov.lv.
Для одиноких людей, у которых нет никого, кто мог бы помочь им с доставкой лекарств или еды на время самоизоляции, в Даугавпилсе действует помощь Красного креста (26364032, 29477790). В настоящий момент такой вид поддержки уже оказывается по 8 адресам. Малоимущие и малообеспеченные получают продуктовые наборы. Стать добровольцем Красного креста для содействия в покупках и транспортировке можно также по указанным телефонам.
Вскоре для добровольцев вновь станет доступно приложение, используемое организаторами акции #paliecmājās. Оно показало свою эффективность этой весной и после настройки его снова можно будет использовать для доставки продуктов и лекарств на дом.
Самоуправление и организации призывают горожан не быть безразличными к нуждам людей, которые живут рядом с вами - возможно простой стук в соседнюю дверь сможет спасти чье-то здоровье и чью-то жизнь.
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