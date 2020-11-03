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Новости Общество | 13 ноября 2020 | 07:34

Актуальное в ДРБ: пациенты из региона и снос аварийного здания

По состоянию на 11 ноября в Даугавпилсской региональной больнице на лечении находятся 38 пациентов с Covid-19, один из них - в тяжелом состоянии. На выходных скончался одни человек, который находился в реанимации на вентиляции легких. Тенденция последних дней показывает, что пропорция больных коронавирусом из Даугавпилса увеличилась (21 из 38).

В настоящий момент ДРБ принимает пациентов как из Даугавпилса и Даугавписского края, так и из других городов: Огре, Плявиняса, Екабпилса, Вецумниеки, Краславы, Акнисте и Айзкраукле. В связи со вспышкой коронавируса в больнице Айзкраукле, это медучреждение было закрыто, а больные Covid-19 перенаправлены в Даугавпилс.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, Даугавпилсская региональная больница не перестает решать свои хозяйственные вопросы. В ближайшее время на въезде в ДРБ должны начаться работы по сносу старого красного здания микробиологической лаборатории, которое находится в аварийном состоянии. Помимо этого, будут приведены в порядок пешеходные дорожки – будет заменено их асфальтовое покрытие. Работы планируется закончить до конца этого года. В результате движение в этом месте будет облегчено как для машин, выезжающих с парковки, так и для пешеходов.

Для предотвращения попадания посторонних лиц в больницу, на этой неделе в ДРБ должна начать работу система электронных карт для входа в учреждение. Все это делается для обеспечения безопасности медперсонала, работающего в условиях повышенного риска.

Daugavpils
 

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