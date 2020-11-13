Посещать общественные бани могут только клиенты Социальной службы

Новости Общество | 13 ноября 2020 | 07:31

Ограничения, вступившие в силу на этой неделе после объявления в стране чрезвычайной ситуации, распространяются и на оказание услуг общественных бань. Таким образом, до 6 декабря изменится порядок посещения бань PSIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” («Комбинат бытовых услуг», «SPK») для жителей Даугавпилса.

Руководство PSIA «SPK» обратилось в Инспекцию здравоохранения с просьбой объяснить, может ли предприятие продолжать оказывать данную услугу, поскольку в соответствии с пунктом 5.2 распоряжения Кабинета Министров от 6 ноября 2020 года № 655 «Об объявлении чрезвычайной ситуации» услуги СПА и бань запрещены. Из полученного ответа следует, что, поскольку предприятие в соответствии с договором с Даугавпилсским городским самоуправлением оказывает услуги малообеспеченным жителям Даугавпилса, не имеющим другой альтернативы помыться, такая возможность для них должна быть предоставлена, разрешив использование душа. Посещение бани как таковой запрещено.

Поэтому с 13 ноября до 6 декабря 2020 года услуги бани (душа) предоставляются только клиентам Социальной службы, которым выданы талоны на посещение бани и только по предварительной записи по тел. 22001161. Они могут посещать баню на ул. Стацияс, 63, которая оснащена 3 отдельными кабинами. Остальные бани (на ул. Таутас, 60 и ул. Селияс, 18) на данный момент закрыты для посещения.

Время работы бани с 13.11.2020. до 06.12.2020:

пятница: с 09:00 до 22:00

суббота: с 08:00 до 22:00

Поддержка для покрытия расходов на баню предназначена для нескольких категорий жителей Даугавпилса: малоимущих, малообеспеченных и одиноких людей с ограниченными возможностями и пенсионеров, многодетных семей, проживающих в частном доме или квартире без ванны, а также для других категорий, с полным списком которых можно ознакомиться на сайте Социальной службы www.socd.lv. Всего в этом году услугу получают 2134 человека.

Daugavpils

