Синоптики: в конце недели возможны дожди

Новости Латвия | 12 ноября 2020 | 22:49

Пресс-фото Пресс-фото

В предстоящие выходные в Латвии уменьшится влияние антициклона, поэтому возможны осадки и усиление ветра, прогнозируют синоптики, учитывая данные Global Forecast System, ziņo LETA.

В ближайшие сутки будет в основном пасмурно, ветер слабый или умеренный с юго-востока, местами пройдут кратковременные дожди. Ночная температура воздуха понизится до -1..+4 градусов, днем будет максимально +2..+7.

В субботу и воскресенье осадков может быть больше, потеплеет на градус или два.

По прогнозу Global Forecast System, 18 ноября существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит от +5 градусов местами в Латгале и Видземе до +10 на Курземском побережье.

Нынешние прогнозы больше не свидетельствуют, что уже в ноябре в Латвии может наступить метеорологическая зима.

Delfi