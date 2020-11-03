12 ноября

Именины:
Кайя, Корнелия / Александр, Анастасия

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Вы, возможно, чересчур резко форсируете события. Во-первых, это повышает сопротивление, а во-вторых, вас могут посчитать выскочкой. Будьте умереннее.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
День
4 .. 6 C
Вечер
3 .. 5 C
Ветер
2 .. 4 м/с
пятница
Ночь
2 .. 4 C
Утро
2 .. 4 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. Самоуправление ищет возможности расширить соцпомощь в условиях COVID-19

3. Участвуй в активной игре "Daugavpils Sporto"!

4. На 87-м году жизни умер сатирик Михаил Жванецкий

5. C 03.11.2020 изменяются правила въезда в Республику Беларусь из Латвийской Республики

6. В Латвии введут режим чрезвычайной ситуации

7. В детском доме-приюте «Приедите» проводится масштабная реконструкция

8. В Доме традиций открылась выставка «Когда ниточка встретилась с бусинкой»

9. В Даугавпилсе пытались убить пограничника: полиция ищет свидетелей

10. Автомобиль въехал в реку: водитель погиб, не успев выбраться

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Общество | 12 ноября 2020 | 22:40

Повторное тестирование выявило в Резекненском пансионате 65 случаев заражения Covid-19

Пресс-фото

Повторное тестирование выявило в Резекненском пансионате всего 65 случаев заражения Covid-19, сообщил агентству LЕТА руководитель городской социальной службы Гунар Арбиданс.

В пятницу в пансионате проведено повторное тестирование, и позитивными оказались тесты на коронавирус у 49 клиентов и 16 работников пансионата.

По словам Арбиданса, хорошая новость в том, что заболевание проходит без симптомов или в легкой форме.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на этой неделе в Резекне зафиксирован быстрый прирост заболеваемости. В среду объявлено о 55 новых случаях. Двухнедельный показатель заболеваемости в городе составляет 81.

В конце октября в Резекненском пансионате коронавирусом заболели 18 клиентов и восемь работников.

Delfi

Добавить комментарий

 