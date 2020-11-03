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Вы, возможно, чересчур резко форсируете события. Во-первых, это повышает сопротивление, а во-вторых, вас могут посчитать выскочкой. Будьте умереннее.
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Новости Общество | 12 ноября 2020 | 22:40
Повторное тестирование выявило в Резекненском пансионате 65 случаев заражения Covid-19
Повторное тестирование выявило в Резекненском пансионате всего 65 случаев заражения Covid-19, сообщил агентству LЕТА руководитель городской социальной службы Гунар Арбиданс.
В пятницу в пансионате проведено повторное тестирование, и позитивными оказались тесты на коронавирус у 49 клиентов и 16 работников пансионата.
По словам Арбиданса, хорошая новость в том, что заболевание проходит без симптомов или в легкой форме.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на этой неделе в Резекне зафиксирован быстрый прирост заболеваемости. В среду объявлено о 55 новых случаях. Двухнедельный показатель заболеваемости в городе составляет 81.
В конце октября в Резекненском пансионате коронавирусом заболели 18 клиентов и восемь работников.
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