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Новости Латвия | 12 ноября 2020 | 22:22
Государство оплатит первые три дня больничного при респираторных симптомах
Если у работника возникло недомогание, и есть подозрения на острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) — впредь он сможет рассчитывать на оплачиваемый с первого же дня из госказны лист временной нетрудоспособности. Такие поправки к закону о страховании по материнству и болезни, призванные уменьшить распространение в обществе коронавируса Covid-19, принял 12 ноября Сейм, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.
Финансовые расходы по таким больничным возьмет на себя государство, чтобы снять с предпринимателей дополнительную нагрузку на оплату персонала в период пандемии и побудить работников остаться дома при малейших признаках заболевания, указано в аннотации к поправкам. Размер пособия по болезни составит 80% от средней налогооблагаемой зарплаты работника. В случае, если пациент сдал тест на коронавирус, и подтвердилось наличие инфекции, больничный лист и далее будет оплачивать государство, пока человек не поправится. При негативном результате анализа больничный закрывается на третий день, а затем открывается обычный больничный лист А (который оплачивает уже работодатель).
Депутат Сейма Андрей Клементьев («Согласие») рассказал Службе новостей ЛР4, что парламент незамедлительно рассмотрел поправки, как только они были ему переданы:
«Комиссия сегодня очень оперативно отреагировала на заявление с просьбой Кабинета министров, парламент сегодня с утра начал рассматривать законопроект и уже к обеду принял его в окончательном чтении.
Что закон теперь регламентирует? Прежде всего, он говорит о том, что продвигается выдача пособий по больничному листу для больных Covid-19 и тем, кому назначен карантин. Этот режим, предусматривающий [при Covid-19] десять дней (действия листа временной нетрудоспособности В) и оплаты с первого дня, сохранится до 30 июня 2021 года.
Что главное? Главное, что это упрощает систему получения направлений на тесты — значит, это можно сделать непосредственно через семейного врача по телефону. В законе допускается норма, что и открытие бюллетеня происходит дистанционно, по симптомам. И это защищает общество: персона, у которой есть соответствующие симптомы, не возвращается на рабочее место, начинает коммуникацию с семейным врачом и проходит необходимые процедуры. В любом случае, чтобы человек имел оплату с первого дня».
Новая норма вступает в силу 16 ноября.
Как уже сообщал Rus.lsm.lv, решение о мерах поддержки бизнеса и населения правительство приняло во вторник 10 ноября. Минблаг, как сообщил тогда же глава Минфина Янис Рейрс, дорабатывал и предложения по оплате больничных листов. Главный принцип — чтобы работники, любым образом затронутые Covid-19, не теряли ни одного оплаченного дня, находясь на больничном, пояснил министр.
Механизмы поддержки будут доступны для предприятий, пострадавших от ограничений в период Covid-19 и закрытых, и для их сотрудников, заверил Рейрс.
Предприниматели крайне встревожены новыми ограничениями. Больше всего опасений у них связано с тем, что поддержка до многих из них не дойдет или попросту будет им не полагаться.
Как уже писал Rus.lsm.lv, в пятницу 6 ноября правительство с целью улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране приняло решение ввести с понедельника 9 ноября чрезвычайную ситуацию, предусматривающую жесткие ограничения для общественной жизни и бизнеса.
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