Даугавпилс в 2021-м урежет муниципальные траты

Новости Экономика | 11 ноября 2020 | 22:16

D-fakti.lv D-fakti.lv

В Даугавпилсе идёт работа над бюджетом 2021 года. Структурам самоуправления уже была дана установка снизить свои базовые запросы на 15-25%. Это связано с новый распределением подоходного налога, а также с повышением минимальной зарплаты и минимального гарантированного дохода, пояснили в думе Латгальской студии Latvijas radio.

Бюджетная комиссия в думе работает с конца сентября. За это время руководство выслушивало представителей муниципальных структур: как выполнялся бюджет за этот год, что удалось сэкономить из-за пандемии. Сейчас финансовый отдел городской думы изучает полученные документы, рассказывает мэр Даугавпилса Игорь Прелатов.

«Уже была дана команда всем учреждениям самоуправления снизить базовый бюджет от 15 до 25 процентов. Те проекты развития, которые будут планироваться на 2021 год, будут указываться в отдельном приложении, где депутаты уже исходя из доступного бюджета смогут планировать какую-либо реализацию проектов на 2021 год».

Одна из причин сокращения бюджета — это изменения налоговых поступлений в город, объясняет заместитель председателя самоуправления Янис Лачплесис.

«В бюджете 2021 год планируется изменение пропорций подоходного налога между государством и самоуправлением. соответственно на 5% от подоходного налога доля самоуправления снизится. Разумеется, это вызывает определённые проблемы, которые надо решать».

Кроме того, дополнительно потребуется больше двух миллионов евро, что также связано с изменениями, принятыми правительством, продолжает Игорь Прелатов.

«К тому же идёт повышение минимальной заработной платы на 50 евро и минимального гарантированного дохода (GMI). Минимальная заработная плата потребует дополнительно из бюджета два миллиона евро и GMI — это еще 350 тысяч евро».

Экономия за счёт пандемии, тем не менее, не даст преимуществ в распределении бюджета на 2021 год, считает вице-мэр Янис Лачплесис.

«При сегодняшнем сценарии будут необходимы дополнительные средства по оказанию помощи семьям с детьми. Особенно, если эти семьи заболеют! Необходимо будет усилить работу с теми семьям, кто получает обслуживание на дому, и расширить на время пандемии категории горожан, которым будет оказываться такая помощь».

Депутат от «Согласия», экс-мэр Андрей Элксниньш отмечает, что для Даугавпилса следующий год будет серьезным вызовом.

«После принятия бюджета городской бюджет недополучит около трёх миллионов евро. В нашем понимании, самоуправление должно поддержать тех жителей, которые находятся за гранью бедности. Это социальная сфера, и, конечно, поддержка наших предпринимателей. Мы можем начать реализовать проект по субсидированию рабочих мест».

Андрей Элксниньш также считает, что экономия из-за пандемии, когда большинство мероприятий было отменено, не закроет образовавшихся проблем.

«К сожалению, общая экономия всех праздников данную цифру не компенсирует. Во-вторых, в данной ситуации мы должны позаботиться о здравоохранении, социальных гарантиях, и в-третьих — это рабочие места. На сегодняшний день руководство самоуправления в городе находиться не должно! Оно должно находиться за пределами Даугавпилса — для того, чтобы в нынешней ситуации искать возможность привлечения инвесторов и создавать рабочие места, как-то использовать кризисную ситуацию в пользу наших горожан».

Вероятнее всего, бюджет-2021 в Даугавпилсе примут в конце января — начале февраля.

LSM