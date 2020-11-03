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Если есть возможность - возьмите пару отгулов. Впереди ждет тяжелая работа, перед которой неплохо было бы отдохнуть и зарядиться энергией.
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Новости Общество | 11 ноября 2020 | 22:14
День Лачплесиса в Даугавпилсе: цветы и контур Латвии
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Лачплесиса, в этом году в Даугавпилсе проходят в минималистическом формате. Руководство города и работники культуры возложили цветы, на центральной же площади вечером все желающие смогут добавить свечи к светящемуся контуру Латвии.
Цветы появились у мест захоронения воинов, а также у памятника солдатам 10-го Айзпутского пехотного полка и 1-го Латвийского стрелкового батальона Земгальской дивизии, погибшим в боях за свободу Латвии в 1918-1920 годах. Отреставрированный памятник был открыт в Даугавпилсской крепости 14 ноября 2017 года.
Факельное шествие, концерт, показательные выступления кинологов со служебными собаками и другие планируемые события отменены или перенесены.
Предполагается, что и День независимости 18 ноября также пройдет без каких-либо мероприятий.
День Лачплесиса отмечается в честь победы сил независимого латвийского государства над войсками генерала Павла Бермонта-Авалова 11 ноября 1919 года.В этот день части бермонтовцы были окончательно выбиты из рижского Задвинья. В память об этом событии в День Лачплесиса отдают дань уважения всем бойцам, погибшим за свободу Латвии.
Ранее сегодня Rus.Lsm.lv сообщал о памятном мероприятии, традиционно устроенном поляками Даугавпилса у мемориала солдатам Войска Польского, в 1919-1920 годах погибшим в боях за освобождение Латгалии от большевиков. Церемония приурочена ко Дню независимости Польши, отмечаемому 11 ноября.
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