12 ноября

Именины:
Кайя, Корнелия / Александр, Анастасия

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Если есть возможность - возьмите пару отгулов. Впереди ждет тяжелая работа, перед которой неплохо было бы отдохнуть и зарядиться энергией.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
День
4 .. 6 C
Вечер
3 .. 5 C
Ветер
2 .. 4 м/с
пятница
Ночь
2 .. 4 C
Утро
2 .. 4 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. Самоуправление ищет возможности расширить соцпомощь в условиях COVID-19

3. Участвуй в активной игре "Daugavpils Sporto"!

4. На 87-м году жизни умер сатирик Михаил Жванецкий

5. C 03.11.2020 изменяются правила въезда в Республику Беларусь из Латвийской Республики

6. В Латвии введут режим чрезвычайной ситуации

7. В детском доме-приюте «Приедите» проводится масштабная реконструкция

8. В Доме традиций открылась выставка «Когда ниточка встретилась с бусинкой»

9. В Даугавпилсе пытались убить пограничника: полиция ищет свидетелей

10. Автомобиль въехал в реку: водитель погиб, не успев выбраться

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Общество | 11 ноября 2020 | 22:14

День Лачплесиса в Даугавпилсе: цветы и контур Латвии

Пресс-фото

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Лачплесиса, в этом году в Даугавпилсе проходят в минималистическом формате. Руководство города и работники культуры возложили цветы, на центральной же площади вечером все желающие смогут добавить свечи к светящемуся контуру Латвии.

Цветы появились у мест захоронения воинов, а также у памятника солдатам 10-го Айзпутского пехотного полка и 1-го Латвийского стрелкового батальона Земгальской дивизии, погибшим в боях за свободу Латвии в 1918-1920 годах. Отреставрированный памятник был открыт в Даугавпилсской крепости 14 ноября 2017 года.

Факельное шествие, концерт, показательные выступления кинологов со служебными собаками и другие планируемые события отменены или перенесены.

Предполагается, что и День независимости 18 ноября также пройдет без каких-либо мероприятий.

День Лачплесиса отмечается в честь победы сил независимого латвийского государства над войсками генерала Павла Бермонта-Авалова 11 ноября 1919 года.В этот день части бермонтовцы были окончательно выбиты из рижского Задвинья. В память об этом событии в День Лачплесиса отдают дань уважения всем бойцам, погибшим за свободу Латвии.

Ранее сегодня Rus.Lsm.lv сообщал о памятном мероприятии, традиционно устроенном поляками Даугавпилса у мемориала солдатам Войска Польского, в 1919-1920 годах погибшим в боях за освобождение Латгалии от большевиков. Церемония приурочена ко Дню независимости Польши, отмечаемому 11 ноября.

LSM

Добавить комментарий

 