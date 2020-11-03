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Новости Общество | 11 ноября 2020 | 22:11
Даугавпилсские поляки отмечают День независимости
Польская диаспора Даугавпилса по многолетней традиции собралась 11 ноября у креста в Слободке, чтобы возложить цветы в честь главного государственного праздника Польши. На сей раз мероприятие по понятным причинам было немноголюдным: диаспору представляли активисты и один класс Польской гимназии.
Первая мировая война завершилась 11 ноября 1918 года, и после 123 лет раздела Польши между империями страна вновь появилась на карте Европы. Главой государства стал Юзеф Пилсудский, а день 11 ноября — национальным праздником.
Даугавпилсские поляки неслучайно собираются в Слободке: здесь в годы Первой республики находилось кладбище польских воинов, погибших в Латвии в 1919-1920 годах. На кладбище были похоронены более 200 солдат.
В центре кладбища находился большой деревянный крест с надписью: «Памяти воинов армии генерала Рыдз-Смиглы». В 1928 году президент Латвийской республики Густав Земгалс открыл на кладбище четырехметровый гранитный памятник с надписью Latvijas neatkarības cīņas kritušo varonīgo Polijas karavīru dārgai piemiņai («Вечная память польским солдатам, павшим в борьбе за независимость Латвии»).
После Второй мировой войны польское кладбище в Слободке пришло в запустение и было ликвидировано в 1955 году. Когда Латвия обрела независимость, 22 ноября 1992 года на месте уничтоженного кладбища установили крест.
В 2018 году, на столетие польского государства, появилась новая традиция — совместное исполнение государственного гимна. Jeszcze Polska nie zginęła прозвучало и сегодня: пели дети, учителя, ксендзы, руководители Даугавпилсского отделения Союза поляков Латвии, Центра польской культуры и несколько самых патриотически настроенных представителей местной польской диаспоры.
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