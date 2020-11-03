11 ноября
День Лачплесиса
Именины:
Неллия, Оярс, Райнерс / Анастасия, Анна
Гороскоп на день
Стрелец
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Сегодня в вашей крепости (т.е. доме) будет твориться такое, что вы будете счастливы возможности уединиться хотя бы в ванной. Если успеете закрыть защелку - вам обеспечен относительно спокойный вечер.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 11 ноября 2020 | 10:58
Социальные работники отмечают профессиональный праздник
Ежегодно во второй вторник ноября отмечается День социального работника. В этот праздник традиционно поздравляют людей, которые чаще всего сталкиваются с проблемами жителей и ищут решения, чтобы им помочь. К сожалению, в этом году ситуация внесла свои коррективы: вместо поздравлений социальные работники принимают новые вызовы, доказывая свою самоотверженность и профессионализм.
Уже с марта Социальная служба Даугавпилсского самоуправления борется с тяжелыми последствиями распространения коронавируса, помогая как беспомощным жителем города, так и тем, кто совершенно неожиданно попал в тяжелую жизненную ситуацию. В это время нужно уметь очень быстро организовать работу в совершенно непредсказуемых условиях: в настоящее время несколько сотрудников Центра обслуживания клиентов и других отделов находятся на больничном и в изоляции в связи с COVID-19. Однако даже при ограниченных человеческих ресурсах учреждению удается обеспечить непрерывное обслуживание жителей города.
В Даугавпилсском самоуправлении в социальной сфере работает более 300 сотрудников. Они предоставляют консультации и социальные услуги, обеспечивают уход на дому, поддерживают жителей Социального и Ночного приюта, клиентов Центра поддержки семьи и групповых квартир, заботятся о людях с нарушениями душевного характера, для которых Дневной центр на улице Архитекту стал настоящим вторым домом. В этом году, хотя и в менее торжественной обстановке, чем обычно, благодарственные грамоты городской думы за добросовестное и высокопрофессиональное выполнение обязанностей получат несколько специалистов социальной сферы. Но самоуправление высоко ценит самоотверженный труд каждого социального работника.
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