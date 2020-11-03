11 ноября
День Лачплесиса
Именины:
Неллия, Оярс, Райнерс / Анастасия, Анна
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодня вы, возможно, попадете в ситуацию, когда лучшим выходом будет отступление. Упрямством ничего добиться не удастся.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 11 ноября 2020 | 07:44
Среда, 11 ноября: сильного дождя не ожидается
По прогнозам метеорологов. сегодня будет облачно, временами с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер слабый, температура воздуха всего +4...+9 градусов.
В Риге также облачно с прояснениями, без осадков. Днем +7...+8 градусов.
Медицинский тип погоды – второй, благоприятный.
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