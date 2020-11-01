11 ноября
День Лачплесиса
Именины:
Неллия, Оярс, Райнерс / Анастасия, Анна
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Сегодня в вашей крепости (т.е. доме) будет твориться такое, что вы будете счастливы возможности уединиться хотя бы в ванной. Если успеете закрыть защелку - вам обеспечен относительно спокойный вечер.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 11 ноября 2020 | 06:58
Ушли в мир иной...
С 4 по 10 ноября 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 12 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Čubrevičs Boriss (10.08.1957 - 03.11.2020)
Gribulis Bernhards (04.11.1937 - 07.11.2020)
Jakubovskis Jurijs (12.04.1962 - 05.11.2020)
Jasinska Fevronija (05.07.1934 - 05.11.2020)
Parfenoviča Gaļina (20.02.1948 - 09.11.2020)
Pavlovskis Jurijs (11.04.1962 - 09.11.2020)
Pavlovskis Juris (14.01.1966 - 07.11.2020)
Sargune Jūlija (19.11.1940 - 03.11.2020)
Savčenko Vassa (18.08.1926 - 07.11.2020)
Trifonovs Mihails (09.01.1942 - 06.11.2020)
Ušanova Irena (09.02.1938 - 07.11.2020)
Vucāne Janīna (15.08.1942 - 08.11.2020).
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