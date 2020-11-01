11 ноября

День Лачплесиса

Именины:
Неллия, Оярс, Райнерс / Анастасия, Анна

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Сегодня в вашей крепости (т.е. доме) будет твориться такое, что вы будете счастливы возможности уединиться хотя бы в ванной. Если успеете закрыть защелку - вам обеспечен относительно спокойный вечер.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
День
7 .. 9 C
Вечер
3 .. 5 C
Ветер
2 .. 4 м/с
среда
Ночь
2 .. 4 C
Утро
2 .. 4 C
Ветер
.. 2 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. Суд по делу об убийстве и ограблении перенесли из-за болезни подсудимого

3. Первые холода наступят лишь к концу ноября

4. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости {1}

5. Дело об избитом до смерти 29-летнем мужчине: свидетеля доставят в суд принудительно

6. В Даугавпилсе прошла конференция, посвященная Ерсикскому Евангелию

7. Самоуправление ищет возможности расширить соцпомощь в условиях COVID-19

8. Даугавпилсский «Чиполлино» участвует в фестивале Сергея Безрукова

9. C 03.11.2020 изменяются правила въезда в Республику Беларусь из Латвийской Республики

10. Ушли в мир иной...

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Общество | 11 ноября 2020 | 06:58

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 4 по 10 ноября 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 12 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Čubrevičs Boriss (10.08.1957 - 03.11.2020)
Gribulis Bernhards (04.11.1937 - 07.11.2020)
Jakubovskis Jurijs (12.04.1962 - 05.11.2020)
Jasinska Fevronija (05.07.1934 - 05.11.2020)
Parfenoviča Gaļina (20.02.1948 - 09.11.2020)
Pavlovskis Jurijs (11.04.1962 - 09.11.2020)
Pavlovskis Juris (14.01.1966 - 07.11.2020)
Sargune Jūlija (19.11.1940 - 03.11.2020)
Savčenko Vassa (18.08.1926 - 07.11.2020)
Trifonovs Mihails (09.01.1942 - 06.11.2020)
Ušanova Irena (09.02.1938 - 07.11.2020)
Vucāne Janīna (15.08.1942 - 08.11.2020).
 

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 