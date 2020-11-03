SPK возглавил Николай Ефимов

Новости Политика | 10 ноября 2020 | 07:47

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

6 ноября 2020 года состоялось собрание акционеров муниципального предприятие «Комбинат бытовых услуг», на котором произошли изменения в его руководстве, сообщает сайт думы Daugavpils.lv.

Руководителем SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” избран Николай Ефимов. Он будет исполнять данные обязанности, пока не будет избран другой кандидат в соответствии с процессом выдвижения.

Предыдущий руководитель SPK Николай Игнатьев освобожден от занимаемой должности.



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