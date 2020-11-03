11 ноября

День Лачплесиса

Именины:
Неллия, Оярс, Райнерс / Анастасия, Анна

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Кто-то явно положил на вас глаз, и сегодня вы рискуете стать объектом активных ухаживаний. Возможно, этот день станет поворотной точкой вашей жизни.

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Источник: ignio.com

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Новости Политика | 10 ноября 2020 | 07:47

ПЖКХ возглавила Юлия Мамай

Daugavpils.lv

6 ноября 2020 года состоялось собрание акционеров муниципального предприятие «Даугавпилсское жилищное и коммунальное хозяйство», на котором произошли изменения в его руководстве, сообщает сайт думы Daugavpils.lv.

Главой SIA “DZKSU” избрана Юлия Мамай, руководитель другого муниципального предприятия SIA “Labiekārtošana D”. Она будет исполнять данные обязанности, пока не будет избран другой кандидат в соответствии с процессом выдвижения.  

Предыдущий руководитель ПЖКХ Сергей Фридман освобожден от занимаемой должности. 

D-fakti.lv

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