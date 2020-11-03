ПЖКХ возглавила Юлия Мамай

Новости Политика | 10 ноября 2020 | 07:47

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

6 ноября 2020 года состоялось собрание акционеров муниципального предприятие «Даугавпилсское жилищное и коммунальное хозяйство», на котором произошли изменения в его руководстве, сообщает сайт думы Daugavpils.lv.

Главой SIA “DZKSU” избрана Юлия Мамай, руководитель другого муниципального предприятия SIA “Labiekārtošana D”. Она будет исполнять данные обязанности, пока не будет избран другой кандидат в соответствии с процессом выдвижения.

Предыдущий руководитель ПЖКХ Сергей Фридман освобожден от занимаемой должности.

D-fakti.lv