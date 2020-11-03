11 ноября
День Лачплесиса
Именины:
Неллия, Оярс, Райнерс / Анастасия, Анна
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Кто-то явно положил на вас глаз, и сегодня вы рискуете стать объектом активных ухаживаний. Возможно, этот день станет поворотной точкой вашей жизни.
Источник: ignio.com
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Новости Политика | 10 ноября 2020 | 07:47
ПЖКХ возглавила Юлия Мамай
6 ноября 2020 года состоялось собрание акционеров муниципального предприятие «Даугавпилсское жилищное и коммунальное хозяйство», на котором произошли изменения в его руководстве, сообщает сайт думы Daugavpils.lv.
Главой SIA “DZKSU” избрана Юлия Мамай, руководитель другого муниципального предприятия SIA “Labiekārtošana D”. Она будет исполнять данные обязанности, пока не будет избран другой кандидат в соответствии с процессом выдвижения.
Предыдущий руководитель ПЖКХ Сергей Фридман освобожден от занимаемой должности.
D-fakti.lv
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