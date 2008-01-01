Из-за Covid закрыта больница в Айзкраукле, больных перевели в Даугавпилс

Новости Общество | 9 ноября 2020 | 22:28

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В связи с эпидемиологической ситуацией — ростом заболеваемости среди сотрудников, на время закрылась больница в Айзкрауле, сообщает агентство LETA со ссылкой на местное краевое самоуправление.

В медучреждении прекращены очные консультации. Закрыто отделение по уходу, примерно, кабинеты диагностики и лаборатория. Работу в поликлинике продолжает только практика семейных врачей и кабинет стоматолога.

Изначально Covid-19 был обнаружен у пациентки — ей сделали тест, перед тем как перевести в пансионат из отделения по уходу. Когда пришел положительный результат, незамедлительно были протестированы все пациенты и персонал отделения по уходу, положительный результат был у пяти пациентов и двух медсестер.

Краевая дума указывает, что covid-негативных пациентов уже до 5 ноября выписали из больницы. Повторное тестирование сотрудников показало, что заболели еще 13 человек. После этого covid-позитивных пациентов перевезли в Даугавпилсскую региональную больницу.

После консультаций с эпидемиологами принято решение на две недели закрыть амбулаторную часть. Сотрудников, которые работали с covid-пациентами, но не заболели, на две недели отправили в карантин.

Rus.lsm.lv уже сообщал, что за минувшие сутки в Латвии выполнено 2398 тестов на Covid-19 и выявлено 92 новых случая инфицирования, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ). Таким низким ежесуточный показатель не был с конца октября. Однако он отчасти объясняется тем, что и тестов по воскресеньям традиционно выполняется намного меньше.

LSM