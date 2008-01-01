9 ноября
Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
Именины:
Теодорс / Андрей, Леокадия
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
День для вас начнется с созерцательной, а закончится активной деятельностью. Если вы не желаете напрягать мускулатуру, лучше не присутствовать при чьих-то трудах в качестве зрителя - кооптируют.
Источник: ignio.com
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Источник: gismeteo.ru
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Источник: Банк Латвии
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Новости Культура | 9 ноября 2020 | 21:51
В Центре Ротко художники преодолевают неопределенность эпохи
В пятницу, 6 ноября, Даугавпилсский арт-центр им. Марка Ротко с шестью проектами откроет новый выставочный сезон. Объединяющий мотив всех работ – попытка преодолеть неопределенность, которая в наше время присуща каждому художнику и человеку.
Посетителям будут предложены три проекта художников, работающих в Латвии: выставка Иевы Юрьяне «Конец и начало. Продолжение» развеивает иллюзии о возможности остановить время и напоминает о его неумолимом течении. Большой блок продолжает необычные и разнообразные «Элементы» Каспара Гейдука и «Сила пустоты» участницы одного из первых пленэров Ротко Элги Гринвалде, дополненной специально для этой выставки написанной музыкой Тома Ауниньша. Три других великолепных проекта созданы иностранными художниками: выставка «One Size» литовской художницы-керамиста Эгле Эйниките-Наркявичене посетителям рассказывает о людях и их различном опыте. Совместная выставка девяти японских художников-графиков «Японские истории» демонстрирует культурные традиции страны восходящего солнца, а также современный взгляд на искусство в целом. Небольшой в исполнении, но важный проект – это выставка китайского фотографа Силиана Ма «Колебания от беспорядка к порядку».
Посетители выставок смогут оценить не только визуальное исполнение художников, но и интересные технические решения, использованные создателями проекта.
На этот раз открытие выставочного сезона с учетом существующих ограничений проходит без зрителей. Все выставки отрыты с 6 ноября по 10 января 2021 года.
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