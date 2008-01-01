9 ноября

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

Именины:
Теодорс / Андрей, Леокадия

Гороскоп на день

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День для вас начнется с созерцательной, а закончится активной деятельностью. Если вы не желаете напрягать мускулатуру, лучше не присутствовать при чьих-то трудах в качестве зрителя - кооптируют.

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Новости Культура | 9 ноября 2020 | 21:51

В Центре Ротко художники преодолевают неопределенность эпохи

В пятницу, 6 ноября, Даугавпилсский арт-центр им. Марка Ротко с шестью проектами откроет новый выставочный сезон. Объединяющий мотив всех работ – попытка преодолеть неопределенность, которая в наше время присуща каждому художнику и человеку.

Посетителям будут предложены три проекта художников, работающих в Латвии: выставка Иевы Юрьяне «Конец и начало. Продолжение» развеивает иллюзии о возможности остановить время и напоминает о его неумолимом течении. Большой блок продолжает необычные и разнообразные «Элементы» Каспара Гейдука и «Сила пустоты» участницы одного из первых пленэров Ротко Элги Гринвалде, дополненной специально для этой выставки написанной музыкой Тома Ауниньша. Три других великолепных проекта созданы иностранными художниками: выставка «One Size» литовской художницы-керамиста Эгле Эйниките-Наркявичене посетителям рассказывает о людях и их различном опыте. Совместная выставка девяти японских художников-графиков «Японские истории» демонстрирует культурные традиции страны восходящего солнца, а также современный взгляд на искусство в целом. Небольшой в исполнении, но важный проект – это выставка китайского фотографа Силиана Ма «Колебания от беспорядка к порядку».

Посетители выставок смогут оценить не только визуальное исполнение художников, но и интересные технические решения, использованные создателями проекта.

На этот раз открытие выставочного сезона с учетом существующих ограничений проходит без зрителей. Все выставки отрыты с 6 ноября по 10 января 2021 года.

Daugavpils
 

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