9 ноября
Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
Именины:
Теодорс / Андрей, Леокадия
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
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Не всегда же вам выигрывать. Сегодня придется смириться с чувством не совсем справедливого поражения. Правда, это еще не означает крушения всех надежд.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 9 ноября 2020 | 21:46
О режиме работы структур и учреждений самоуправления во время чрезвычайной ситуации
Учитывая то, что в стране объявлена чрезвычайная ситуация, предприятия, учреждения, отделы и департаменты Даугавпилсского самоуправления с 9 ноября по 6 декабря 2020 года в основном работают удаленно или по предварительной записи. Городские медицинские учреждения продолжают оказывать услуги жителем.
Даугавпилсская городская дума будет максимально работать в удаленном режиме, но жителям будут предоставлены все необходимые услуги, при необходимости – лично, по предварительной записи.
SIA "DDzKSU" и PAS "Daugavpils siltumtīkli" не принимают посетителей. Связаться с предприятиями можно по телефону или электронной почте. Клиенты SIA "DDzKSU", у которых по состоянию на 1 октября 2020 года нет долгов, могут оплачивать счета до 31 декабря 2020 года без штрафных процентов.
SIA "Daugavpils ūdens" принимает клиентов только по предварительной записи. Такая же система будет применяться и в Социальной службе, Управлении образования и Управлении коммунального хозяйства. В ЗАГСе регистрация факта смерти происходит без предварительной записи, в часы приема, все остальные услуги оказываются по предварительной записи.
Департамент городского планирования и строительства ограничил обслуживание клиентов и консультации на месте, информацию можно получить по телефону, электронной почте, ZOOM, WhatsApp и в других платформах.
Сиротский суд продолжает работать, уделяя приоритетное внимание защите законных интересов детей и лиц, находящихся под опекой, но настоятельно призывает жителей не посещать учреждение лично, а при необходимости связаться по телефону.
Молодежный отдел продолжит организовать индивидуальные встречи с молодыми людьми по предварительной записи.
Даугавпилсский центр здоровья детей, Даугавпилсская стоматологическая поликлиника, Даугавпилсская региональная больница и Центральная поликлиника продолжают оказывать медицинские услуги в прежнем режиме, соблюдая все противоэпидемиологические меры (дистанция, дезинфекция рук, использование масок, дезинфекция помещений и т. д.). В больнице острых пациентов принимает Приемное отделение, плановые услуги и услуги специалистов поликлиники можно получить по предварительной записи.
Учреждения культуры, выставочные залы и музеи будут работать, соблюдая санитарный протокол и все действующие ограничения: не будут проводиться мероприятия и групповые посещения для более 10 человек (и/или если в группе люди из более 2 домохозяйств). Спектакли и концерты отменены.
Подробная информация о режиме работы учреждений, номера телефонов и адреса электронной почты для связи, а также другая информация, связанная с введением чрезвычайной ситуации, будет размещена на сайте Даугавпилсской городской думы www.daugavpils.lv.
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