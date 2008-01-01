9 ноября
Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
Именины:
Теодорс / Андрей, Леокадия
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Сегодня вам стоит пересмотреть и, возможно, переосмыслить то, что вы делали в последнее время. Может быть, вам захочется что-то изменить.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 9 ноября 2020 | 20:48
Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
На 9 ноября 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.
Вакансии:
- автомеханики;
- автослесари;
- автоэлектрик;
- администратор;
- архитектор;
- бетонщики;
- бухгалтер;
- ветеринары;
- визажист;
- водители автомобиля;
- водители грузовых автомобилей;
- врачи;
- водитель асфальтоукладчика;
- водитель асфальтного катка;
- водители тракторной техники;
- водители экскаватора;
- дамские парикмахеры;
- директор агенства по развитию туризма;
- дояр (Вайкуляны, Ликсна);
- дорожный мастер;
- закройщики;
- изготовители мясных продуктов;
- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;
- инженер мехатроники (работа в Ливанах);
- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);
- инженеры-проектировщики;
- инженер-программист;
- инженер–строитель;
- инженеры-электрики;
- инженер на производстве (металлообработка);
- испытатель (металлообработка / машиностроение);
- каменщики;
- контролер;
- контролер-комплектовщик (металлообработка);
- контролер качества (швейное производство);
- конструктор;
- кондитер;
- консультант по продажам;
- коптильщик мяса;
- косметолог;
- кровельщики;
- логопеды;
- налоговые инспекторы;
- маляры;
- мастера по маникюру;
- мастера швейного производства;
- мастер на производстве (работа в Ливанах);
- мебельщик;
- механик в цех;
- медсестра;
- механики электромеханического оборудования;
- механик оборудования металлообработки;
- монтажники строительных конструкций;
- монтажники труб;
- мужской парикмахер;
- мойщик автомобилей;
- нормировщик;
- операторы асфальтоукладчика;
- операторы дорожного катка;
- операторы ввода данных;
- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;
- операторы пескоструйного оборудования (работа в Риге);
- операторы по резке металла;
- операторы покраски металла (работа в Риге);
- оператор бурения;
- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);
- операторы справочной службы (работа в Риге);
- операторы станков металлообработки;
- отделочники;
- официант;
- охранник;
- операторы производства бетона;
- операторы производства пищевых продуктов;
- операторы производства пиломатериалов;
- парикмахеры;
- пильщики леса;
- плиточники;
- плотники;
- поварa;
- помощник бухгалтера;
- помощник повара;
- продавцы розничной торговли;
- продавец-консультант;
- продавец на автозаправочной станции;
- портной;
- программист;
- преподаватель русского языка;
- преподаватель немецкого языка;
- производственный бригадир (металлообработка);
- производственный инженер (металлообработка);
- разнорабочие;
- репортер;
- ремонтные рабочие;
- рубщики мяса (обвальщики);
- руководитель по продажам;
- руководитель строительных работ;
- сантехники;
- сборщики кабеля;
- сварщики;
- сверловщик;
- секретари делопроизводства;
- скотник;
- слесари;
- слесари судоремонта (работа в Риге);
- слесарь монтажных работ;
- слесари металлоконструкций;
- специалист качества пищевых продуктов;
- специалист логистики;
- специалист по моделированию одежды;
- специалист электронного оборудования;
- специалисты по обслуживанию клиентов;
- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);
- специалисты по продажам;
- строители;
- строительные рабочие;
- таксатор;
- техник качества;
- технический директор;
- технологи продуктов питания;
- токарь;
- учитель латышского языка;
- учитель в общежитие;
- учитель дошкольного образования;
- учитель начального образования;
- учитель информатики;
- учитель-логопед;
- финансовый аналитик;
- физиотерапевт;
- шеф-повар;
- швеи;
- штукатуры;
- экономисты;
- электрики;
- электромонтеры;
- электромеханики лифтов;
- эрготерапевты;
- жестянщики;
- зубной техник;
- члены совета;
- член правления;
- юрист.
Информация о вакансиях:
- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858
- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls
Для работодателей:
• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617
Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.
Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.
D-fakti.lv
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